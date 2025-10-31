La dynamique reste toujours fragile sur Capgemini selon UBS

UBS estime que la dynamique reste toujours fragile après l'annonce des chiffres trimestriels. L'analyste maintient son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 155 E.



'Le retour net à la croissance organique a suscité une réaction mitigée, les craintes de perturbation liées à l'IA persistant. Nous pensons qu'une croissance soutenue entraînerait une réévaluation du cours de l'action' indique UBS dans son étude du jour.



Capgemini a fait part d'une mise à jour de ses objectifs financiers pour 2025, visant désormais une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires entre +2 et +2,5% (contre -1 et +1% précédemment).



En revanche, il a resserré en baisse sa fourchette cible de marge opérationnelle à entre 13,3 et 13,4% (au lieu de 13,3 à 13,5%), et a laissé inchangée sa prévision d'une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.