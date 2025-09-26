La Federal Aviation Administration (FAA) a autorisé Boeing à reprendre partiellement la délivrance des certificats de navigabilité pour certains appareils 737 Max et 787 Dreamliner. Cette décision marque un signe de confiance après plusieurs années de restrictions imposées au constructeur à la suite de graves crises de sécurité et de défauts de production.

Depuis le second crash du 737 Max en 2019, la FAA s’était réservée l’exclusivité de la certification pour ces modèles. Désormais, le processus sera partagé, avec une alternance hebdomadaire entre les inspecteurs fédéraux et Boeing. L’agence précise avoir validé ce changement après un examen approfondi de la qualité de production, tout en affirmant que la sécurité reste sa priorité. Elle entend également concentrer ses propres ressources sur d’autres points de contrôle dans la chaîne de production.

Boeing reste sous surveillance étroite après plusieurs incidents, dont l’arrachement en vol d’un panneau de porte sur un 737 Max 9 début 2024, qui avait conduit la FAA à limiter le rythme de production. Le PDG Kelly Ortberg, en poste depuis un an, affirme travailler à stabiliser la cadence à 38 avions par mois, tout en préparant avec la FAA une évaluation pour une éventuelle hausse. L’annonce a été bien accueillie par les marchés, le titre Boeing progressant de près de 4% vendredi.