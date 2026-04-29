Si les vents porteurs macroéconomiques et une expansion agressive du réseau de points de vente ont enfin permis à Vishal Mega Mart Limited de dépasser sa phase de léthargie post-introduction en Bourse, le marché exige désormais des preuves de résilience au-delà de la seule période des fêtes.

Le secteur indien des grands magasins sort enfin de sa torpeur de l'exercice 2025.

L'année 2025 a été laborieuse. Les ménages, plongés dans un pessimisme ambiant, ont surveillé leurs dépenses de près, selon l'enquête de la RBI sur la confiance des consommateurs. Pour rappel, l'indice s'est maintenu entre 94 et 96 points. Un résultat inférieur à 100 témoigne d'une prudence marquée vis-à-vis de la conjoncture économique actuelle, de l'emploi et du niveau des prix.

L'exercice 2026 change la donne. À mesure que l'inflation reflue, le moral des consommateurs rebondit. Cette reprise s'appuie sur un gain significatif de pouvoir d'achat : les salaires ruraux réels ont progressé d'environ 7% lors de l'exercice 2025 et devraient maintenir un taux de croissance robuste de 6,5% en 2026, sous réserve de la stabilité de la mousson.

L'Economic Survey 2025-26 officialise ce basculement : l'Inde est passée d'une reprise tirée par la consommation en 2025 à une croissance du PIB de 7,4% en 2026, portée par l'investissement, les dépenses d'investissement (capex) et les infrastructures. Pour les grands magasins, cette dynamique est cruciale car la fréquentation ne se transforme en demande soutenue que lorsque les portefeuilles et le moral s'améliorent.

Dans ce contexte, la performance de Vishal Mega Mart pour l'exercice 2026 ressemble moins à un pic isolé qu'au résultat d'efforts qui portent enfin leurs fruits.

Analyse des résultats opérationnels

Le chiffre d'affaires opérationnel de Vishal Mega Mart a atteint 97,9 milliards de roupies indiennes (INR) sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026, soit une croissance de 19,9% sur un an par rapport aux 81,6 milliards d'INR de l'exercice précédent. L'entreprise a ouvert 80 nouveaux magasins en neuf mois, portant son réseau à 771 points de vente répartis dans 517 villes.

Le résultat net (PAT) a bondi de 29,9% sur un an pour s'tablir à 6,7 milliards d'INR sur neuf mois, contre 5,2 milliards d'INR un an plus tôt. Sa progression a été nettement plus rapide (+29,9%) que celle des revenus (+19,9%) sur la période, témoignant d'une maîtrise efficace des coûts et d'efficience opérationnelle à mesure que le réseau s'est étendu.

Bien que la croissance des ventes à périmètre constant (SSSG) ait atteint 9,1% (et 10,3% après ajustement des effets de calendrier festif), la dépendance à l'expansion physique reste manifeste : 70% de la croissance provient de nouveaux flux de clients plutôt que d'une augmentation du panier moyen par visite.

La performance par catégorie de produits reste cohérente, l'habillement demeurant le principal moteur de revenus (44,8%), suivi par les marchandises générales (28,3%) et les produits de grande consommation (FMCG) (26,7%).

Si les marges d'EBITDA se sont légèrement appréciées pour atteindre 16,5% au dernier trimestre, le véritable test interviendra lors des mois hors période de fêtes. Le maintien des marges au-dessus de la fourchette 14%-15% au quatrième trimestre sera déterminant pour prouver que l'entreprise s'est affranchie de sa dépendance saisonnière.

Valorisation boursière sous surveillance

Les investisseurs semblent également adopter une posture d'attente quant à cette régularité saisonnière, un sentiment qui se reflète clairement dans la performance récente du titre. À 125,9 INR, la valorisation actuelle de Vishal Mega Mart indique que le marché a déjà intégré les perspectives de croissance.

Bien que l'action ait délivré un rendement annuel de 17,2%, elle reste en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 157,6 INR, signe que l'euphorie initiale post-introduction s'est estompée.

Un ratio cours/bénéfice (PER) prospectif de 70,7x basé sur les estimations de l'exercice 2026 constitue une prime élevée, bien qu'elle soit inférieure au niveau vertigineux de 76,6x enregistré l'an dernier.

Les analystes restent optimistes : les 16 professionnels suivant la valeur affichent une recommandation unanime à l'achat.

Si le potentiel de hausse de 16,4% vers un objectif de cours de 146,6 INR semble séduisant sur le papier, le défi est de taille pour une société dont la capitalisation boursière atteint déjà 587 milliards d'INR (6,2 milliards de dollars). En clair : les investisseurs ne paient plus pour un potentiel théorique, mais exigent, à un multiple de 70x, une exécution quasi sans faute.

Un scénario fragile ?

La thèse de croissance de Vishal repose sur un équilibre précaire. Les bénéfices progressent parce que l'entreprise multiplie les ouvertures et vend davantage en volume, et non parce qu'elle accroît sa rentabilité par produit. Les marges brutes stagnent, ce qui limite sa capacité à répercuter d'éventuelles hausses de coûts sur ses prix de vente.

S'y ajoute la pression liée aux actionnaires de référence. Lorsque des initiés cèdent une participation de 6,5% au cours de 115 INR, cela suggère qu'ils considèrent le titre comme surévalué.

Le risque est évident : avec des marges brutes qui ne s'améliorent plus, la croissance future des profits dépendra exclusivement du maintien de la dynamique des revenus et de la productivité des points de vente.