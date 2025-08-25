Selon un récent article de Bloomberg, la famille Pinault, a la tête de Kering, pourrait vendre sa participation de 29% dans l'équipementier allemand Puma. Les potentiels acquéreurs seraient pour la plupart des concurrents chinois.

La famille Pinault, propriétaire du groupe Kering, explore des options pour Puma SE, dont une potentielle vente, une vision qui fait directement suite à la chute de 50% en an du titre de l’équipementier sportif en bourse. Via sa holding Artémis, qui détient 29% de Puma et contrôle par ailleurs Kering, le clan Pinault a mandaté des conseillers financiers et sondé des repreneurs potentiels. Parmi les intéressés figurent les chinois Anta Sports et Li Ning, mais aussi des marques américaines d’articles de sport et des fonds souverains du Moyen-Orient.

La famille chercherait à obtenir une prime significative en cas de cession. Puma, dont la capitalisation est tombée à environ 2,6 milliards d’euros, souffre d’une demande en berne et d’incertitudes sur les droits de douane américains. Sous la direction de son nouveau directeur général Arthur Hoeld, l’entreprise avait lancé un plan de redressement, mais a dû émettre un avertissement sur ses résultats le mois dernier. Le groupe a récemment renforcé sa direction avec la nomination d’Andreas Hubert, ancien d’Adidas, comme directeur des opérations.

Du côté des potentiels acquéreurs, Anta Sports possède déjà Fila, Descente, Kolon Sport et Jack Wolfskin, et s’était illustré en 2019 en rachetant Amer Sports pour 4,6 milliards d’euros. Li Ning, son concurrent, exploite sa propre marque et plusieurs licences telles qu’Aigle, Kason et Double Happiness. Aucune décision n’a pour l’instant été arrêtée.