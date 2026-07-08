La FDA accélère l'examen du traitement de Merck KGaA contre le lupus
Le géant allemand de la science et de la technologie a franchi une étape réglementaire majeure sur le marché disputé des maladies auto-immunes. La Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a officiellement accordé le statut de "thérapie révolutionnaire" (Breakthrough Therapy) à l'Enpatoran, son candidat-médicament destiné au traitement du lupus présentant des manifestations cutanées actives.
Cette désignation est réservée aux molécules qui affichent des données cliniques préliminaires nettement supérieures aux traitements existants. Elle permettra à Merck de bénéficier d'une procédure d'examen et de développement accélérée par les autorités américaines.
Le lupus est une maladie chronique complexe où le système immunitaire attaque les tissus sains. Si elle peut toucher des organes vitaux, ses manifestations cutanées (lésions inflammatoires, éruptions cutanées photosensibles) touchent près de 85% des malades et constituent le premier signe de la maladie dans près d'un tiers des cas. A ce jour, il n'existe aucune thérapie ciblée approuvée pour ces atteintes spécifiques.
L'Enpatoran, un traitement administré par voie orale, agit comme un inhibiteur sélectif afin de bloquer les voies de l'inflammation. "Ce statut démontre que l'Enpatoran a le potentiel de redéfinir notre approche du lupus, en s'attaquant à la charge visible des éruptions cutanées tout en apportant potentiellement des bénéfices systémiques au-delà de la peau", s'est félicité le Dr David Weinreich, responsable mondial de la R&D chez Merck.
La décision de la FDA s'appuie sur le succès d'une étude de phase 2, et Merck va lancer la phase 3 afin d'évaluer l'efficacité de sa molécule à plus grande échelle, avant une future demande de mise sur le marché.
Merck KGaA figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques et chimiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions et produits pour les recherches scientifiques et biotechnologiques (42,6%) ;
- produits pharmaceutiques (40,8%) : médicaments prescrits sous ordonnance destinés au traitement du diabète, du cancer, de la sclérose en plaques, de l'infertilité, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des troubles inflammatoires, etc. ;
- matériaux de performance pour l'industrie électronique (16,6%) : matériaux semi-conducteurs, cristaux liquides, pigments et additifs, matériaux organiques à base de carbone, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (4,8%), Suisse (1,9%), Europe (23,7%), Etats-Unis (24,8%), Amérique du Nord (1,3%), Chine (13,7%), Asie-Pacifique (19,2%), Amérique latine (6,9%), Moyen-Orient et Afrique (3,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.