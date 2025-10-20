Sanofi indique que la FDA a accepté pour examen accéléré la demande de licence biologique supplémentaire (sBLA) pour Tzield afin de ralentir la progression du diabète de type 1 de stade 3 chez les patients âgés de huit ans et plus, récemment diagnostiqués à ce stade.

L'autorité sanitaire des Etats-Unis a désigné Tzield pour le programme pilote de bons de priorité nationale du commissaire (CNPV) en raison de son potentiel à répondre à un important besoin médical non satisfait.

'Le programme CNPV vise à raccourcir le processus d'examen, qui prend habituellement 10 à 12 mois, à un à deux mois, tout en maintenant les normes rigoureuses de sécurité et d'efficacité de la FDA', précise Sanofi.

La sBLA est appuyée par les résultats de l'étude de phase 3 PROTECT, qui a atteint son objectif principal d'évaluation, portant sur la préservation de la fonction des cellules bêta à la fin de l'essai, par rapport au placebo.