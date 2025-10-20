Sanofi indique que la FDA a accepté pour examen accéléré la demande de licence biologique supplémentaire (sBLA) pour Tzield afin de ralentir la progression du diabète de type 1 de stade 3 chez les patients âgés de huit ans et plus, récemment diagnostiqués à ce stade.
L'autorité sanitaire des Etats-Unis a désigné Tzield pour le programme pilote de bons de priorité nationale du commissaire (CNPV) en raison de son potentiel à répondre à un important besoin médical non satisfait.
'Le programme CNPV vise à raccourcir le processus d'examen, qui prend habituellement 10 à 12 mois, à un à deux mois, tout en maintenant les normes rigoureuses de sécurité et d'efficacité de la FDA', précise Sanofi.
La sBLA est appuyée par les résultats de l'étude de phase 3 PROTECT, qui a atteint son objectif principal d'évaluation, portant sur la préservation de la fonction des cellules bêta à la fin de l'essai, par rapport au placebo.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
