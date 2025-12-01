La FDA accorde le statut "fast track" à un candidat de Merck dans l'Alzheimer

Merck a annoncé lundi que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient accordé le statut de "fast track" au MK-2214, son traitement expérimental contre la maladie d'Alzheimer actuellement développement de phase 2, un statut qui va permettre une procédure de revue accélérée du médicament.



Le processus de désignation "fast track" vise à faciliter le développement et à accélérer l'examen des médicaments destinés à traiter des affections graves et à répondre à des besoins médicaux non satisfaits.



La FDA a créé ce processus, couvre un large éventail de maladies graves., afin d'aider à mettre à disposition des patients de nouveaux médicaments importants plus rapidement.



Cette annonce intervient alors que le groupe pharmaceutique américain prévoit de présenter aujourd'hui, à l'occasion de la conférence "Clinical Trials on Alzheimer's Disease" (CTAD) de San Diego, des premières données de phase 1 sur le MK-2214, un candidat développé avec Teijin Pharma, qui cible l'accumulation et l'agrégation anormale de la protéine tau dans le cerveau.



Ces résultats doivent permettre d'alimenter l'étude clinique de phase 2 actuellement en cours pour le MK-2214.



Le groupe compte également dévoiler mercredi les premières conclusions d'une étude de phase 1 consacré au MK-1167, un modulateur allostérique positif oral du récepteur nicotinique ?7 à l'acétylcholinean qui fait lui aussi l'objet d'une étude de phase 2 à l'heure actuelle.