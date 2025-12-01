Merck a annoncé lundi que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient accordé le statut de "fast track" au MK-2214, son traitement expérimental contre la maladie d'Alzheimer actuellement développement de phase 2, un statut qui va permettre une procédure de revue accélérée du médicament.
Le processus de désignation "fast track" vise à faciliter le développement et à accélérer l'examen des médicaments destinés à traiter des affections graves et à répondre à des besoins médicaux non satisfaits.
La FDA a créé ce processus, couvre un large éventail de maladies graves., afin d'aider à mettre à disposition des patients de nouveaux médicaments importants plus rapidement.
Cette annonce intervient alors que le groupe pharmaceutique américain prévoit de présenter aujourd'hui, à l'occasion de la conférence "Clinical Trials on Alzheimer's Disease" (CTAD) de San Diego, des premières données de phase 1 sur le MK-2214, un candidat développé avec Teijin Pharma, qui cible l'accumulation et l'agrégation anormale de la protéine tau dans le cerveau.
Ces résultats doivent permettre d'alimenter l'étude clinique de phase 2 actuellement en cours pour le MK-2214.
Le groupe compte également dévoiler mercredi les premières conclusions d'une étude de phase 1 consacré au MK-1167, un modulateur allostérique positif oral du récepteur nicotinique ?7 à l'acétylcholinean qui fait lui aussi l'objet d'une étude de phase 2 à l'heure actuelle.
Merck KGaA figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques et chimiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions et produits pour les recherches scientifiques et biotechnologiques (42,1%) ;
- produits pharmaceutiques (40%) : médicaments prescrits sous ordonnance destinés au traitement du diabète, du cancer, de la sclérose en plaques, de l'infertilité, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des troubles inflammatoires, etc. ;
- matériaux de performance pour l'industrie électronique (17,9%) : matériaux semi-conducteurs, cristaux liquides, pigments et additifs, matériaux organiques à base de carbone, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (4,7%), Suisse (1,9%), Europe (22,6%), Etats-Unis (25,7%), Amérique du Nord (1,3%), Chine (13,5%), Asie-Pacifique (19,6%), Amérique latine (7%), Moyen-Orient et Afrique (3,7%).
