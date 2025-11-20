La FDA américaine accorde une approbation accélérée à l'HYRNUO(TM) de Bayer (sévabertinib) pour les patients ayant déjà traité un cancer du poumon avancé non à petites cellules HER2.
La FDA a approuvé cette indication pour le sébabertinib sous approbation accélérée, basée sur les données du taux de réponse objective (ORR) et de la durée de réponse (DOR) issus de l'essai en cours de phase I/II SOHO-01 (NCT05099172) chez des patients atteints de CPNM avancé présentant une mutation activant le HER2, avec progression de la maladie après ?1 traitements systémiques pour la maladie avancée.
' L'approbation du sevabertinib par la FDA élève le niveau de soins et offre une nouvelle option de traitement pour les patients vivant avec un NSCLC mutant HER2, une maladie complexe avec des thérapies limitées ', a déclaré Xiuning Le, MD, PhD, responsable de l'essai SOHO-01, au MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas, Houston, Texas.
' Les résultats cliniques de l'essai SOHO-01 ont montré que le sévabertinib est efficace avec un profil de sécurité gérable. '
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.