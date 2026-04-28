Le laboratoire britannique précise que le bépirovirsen s'est également vu accorder le statut de thérapie révolutionnaire (breakthrough therapy), après avoir précédemment obtenu une procédure accélérée (fast track) en février 2024, toujours de la part de la FDA.
Il s'agit d'un oligonucléotide antisens disposant d'un nouveau mécanisme d'action, puisqu'il cible l'ensemble des ARN du virus de l'hépatite B (VHB), y compris les ARN messagers et l'ARN prégénomique. Le traitement est administré par voie sous-cutanée.
La FDA a fixé la date butoir du 26 octobre pour le rendu de son dossier.
D'après GSK, le bépirovirsen a démontré, lors d'essais cliniques de phase III, un potentiel de guérison "cliniquement significatif".
Hier, le groupe avait annoncé que l'efimosfermin, une autre thérapie expérimentale contre les maladies du foie, avait reçu les désignations de breakthrough therapy par la FDA et de médicament prioritaire (PRIME) en Europe pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), aussi appelée "maladie du foie gras".
A la Bourse de Londres, l'action GSK reculait de 0,9% mardi matin dans le sillage de ces annonces.
GSK plc est une société biopharmaceutique mondiale. Les segments de la société comprennent les opérations commerciales et la recherche et le développement. Elle développe des médicaments contre le cancer pour les patients, notamment le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre et le myélome multiple. Ses domaines de produits comprennent les vaccins, les médicaments spécialisés et la médecine générale. Elle s'attache également à répondre aux besoins thérapeutiques non satisfaits des patients souffrant d'affections respiratoires et inflammatoires. Son portefeuille de vaccins comprend plus de 20 vaccins qui aident à protéger les personnes contre une série de maladies et d'infections, notamment la méningite, le zona et la grippe, entre autres. Ses médicaments spécialisés sont également engagés dans le développement de médicaments pour les maladies respiratoires et le VIH. Ses médicaments généraux comprennent des médicaments inhalés pour l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques, des antibiotiques et des médicaments pour les maladies de la peau. Elle développe des oligonucléotides thérapeutiques pour l'hépatite B chronique et les maladies stéatosiques du foie, ainsi que pour d'autres domaines thérapeutiques en dehors des maladies du foie.
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.