La FDA approuve le Lunsumio VELO de Roche dans le lymphome folliculaire

Roche indique que la FDA des Etats-Unis a approuvé son Lunsumio VELO, en tant que formulation sous-cutanée, pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire, après deux lignes ou plus de thérapie systémique.



Selon le laboratoire pharmaceutique suisse, cette nouvelle version de Lunsumio "réduit le temps d'administration du traitement avec une injection d'environ une minute, comparé à une perfusion intraveineuse de 2 à 4 heures".



Comme Lunsumio administré par voie intraveineuse, Lunsumio VELO peut être administré en ambulatoire et est un traitement de durée fixe administré pour une durée définie, pouvant être aussi courte que six mois.



Par contraste, les options de traitement de la progression sont conçues pour être administrées indéfiniment aux patients jusqu'à ce que la maladie progresse ou jusqu'à ce que le traitement ne soit plus toléré.



Cette approbation se fonde sur des résultats de l'étude de phase I/II GO29781, démontrant "un taux de réponse complet convaincant dans le lymphome folliculaire de 3e ligne ou plus tard, qui devient généralement plus difficile à traiter après chaque rechute".