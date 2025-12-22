Roche indique que la FDA des Etats-Unis a approuvé son Lunsumio VELO, en tant que formulation sous-cutanée, pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire, après deux lignes ou plus de thérapie systémique.
Selon le laboratoire pharmaceutique suisse, cette nouvelle version de Lunsumio "réduit le temps d'administration du traitement avec une injection d'environ une minute, comparé à une perfusion intraveineuse de 2 à 4 heures".
Comme Lunsumio administré par voie intraveineuse, Lunsumio VELO peut être administré en ambulatoire et est un traitement de durée fixe administré pour une durée définie, pouvant être aussi courte que six mois.
Par contraste, les options de traitement de la progression sont conçues pour être administrées indéfiniment aux patients jusqu'à ce que la maladie progresse ou jusqu'à ce que le traitement ne soit plus toléré.
Cette approbation se fonde sur des résultats de l'étude de phase I/II GO29781, démontrant "un taux de réponse complet convaincant dans le lymphome folliculaire de 3e ligne ou plus tard, qui devient généralement plus difficile à traiter après chaque rechute".
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise de recherche dans le domaine de la santé. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Pharmaceuticals et Diagnostics. La division pharmaceutique se compose de deux secteurs d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics se compose de quatre secteurs d'activité : Diabetes Care, Molecular Diagnostics, Professional Diagnostics et Tissue Diagnostics. La société développe des médicaments pour divers domaines pathologiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits pour les chercheurs, notamment pour l'analyse cellulaire, l'expression génétique, le séquençage du génome et la purification des acides nucléiques.
