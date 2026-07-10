La FDA autorise une version innovante du Sarclisa de Sanofi
Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont donné leur feu vert à Sarclisa Escena, une formulation sous-cutanée pour le traitement du myélome multiple. Administré via un injecteur portable miniaturisé, ce traitement promet de changer le marché de l'oncologie en réduisant drastiquement le temps de prise en charge.
Cette décision fait de Sarclisa le tout premier traitement anticancéreux aux Etats-Unis pouvant être administré via un injecteur portable mains libres, ou par injection sous-cutanée manuelle.
L'approbation réglementaire couvre l'ensemble des indications déjà existantes de la version intraveineuse du Sarclisa. Elle s'appuie notamment sur les données d'une étude pivot de phase 3.
Celle-ci a démontré que cette nouvelle formulation sous-cutanée offre une efficacité et une sécurité cliniques rigoureusement similaires à la perfusion intraveineuse classique, tout en présentant deux avantages compétitifs majeurs : un temps de traitement considérablement plus court et une nette diminution des réactions liées à la perfusion.
Jusqu'à présent, l'administration de ce type de traitement lourd imposait soit de longues heures de perfusion à l'hôpital, soit des injections manuelles contraignantes exigeant une force physique prolongée de la part du personnel soignant.
Moderniser l'expérience de soin pour capter des parts de marché
Pour développer ce dispositif baptisé CirCLIQ, Sanofi s'est allié à la medtech Enable Injections et à sa plateforme technologique enFuse. L'appareil se présente sous la forme d'un injecteur automatisé en mains libres qui délivre le produit par simple pression sur un bouton, libérant du temps médical pour les infirmiers.
"Sarclisa est la pierre angulaire de notre franchise oncologie", rappelle Manuela Buxo, vice-présidente exécutive de la division Médecine de spécialités chez Sanofi. "Cette approbation constitue une étape décisive pour l'adoption généralisée [du traitement]".
Alors que le Sarclisa a déjà bénéficié à plus de 70 000 patients dans le monde, cette innovation axée sur le confort du patient et la flexibilité des centres de soins devrait permettre à Sanofi de renforcer son positionnement face à ses concurrents directs sur le segment très lucratif des thérapies contre le myélome multiple.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (81,8%) : médicaments de prescription destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares ;
- vaccins humains (18,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2025, le groupe dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (3,9%), Europe (17,1%), Etats-Unis (50,8%), Chine (6%) et autres (22,2%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.