La FDA a adressé la semaine dernière des lettres d’avertissement à Eli Lilly, Novo Nordisk et à la plateforme de télésanté Hims & Hers Health, dans le cadre d’un durcissement des règles de transparence imposé par un décret signé le 9 septembre par Donald Trump. L’agence reproche aux entreprises d’avoir diffusé des messages promotionnels jugés trompeurs concernant plusieurs traitements contre l’obésité et le diabète.

Les lettres ciblent notamment une émission animée par Oprah Winfrey en 2024, au cours de laquelle Lilly et Novo ont présenté leurs médicaments Zepbound, Mounjaro, Wegovy et Ozempic sans mentionner, selon la FDA, certains risques graves et avertissements obligatoires. Lilly a répliqué que ces interviews relevaient d’une production éditoriale indépendante et ne constituaient pas de la publicité, tandis que Novo n’a pas commenté. Hims est pour sa part accusée d’avoir publié sur son site en août des informations trompeuses sur ses produits à base de sémaglutide.

Le commissaire de la FDA, Marty Makary, a rappelé que les entreprises devaient présenter une vision équilibrée des traitements et signaler l’ensemble des effets secondaires. L’agence prévoit l’envoi d’environ 100 ordres de cessation immédiate et plusieurs milliers de lettres d’avertissement supplémentaires. Les titres de Hims ont reculé de plus de 7% après l’annonce, tandis que Lilly progressait de 2,6%. Les entreprises disposent de 15 jours pour répondre, sous peine d’actions judiciaires allant jusqu’à la saisie ou l’injonction.