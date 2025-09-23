Jerome Powell a justifié mardi la décision de la Réserve fédérale de réduire son principal taux directeur, estimant que la fragilité du marché du travail l’emportait désormais sur les risques liés à une inflation persistante. Devant des chefs d’entreprise à Providence, il a décrit une politique monétaire encore "modérément restrictive", offrant une marge de manœuvre pour réagir à une conjoncture difficile, marquée par l’essoufflement simultané de l’offre et de la demande de main-d’œuvre et par l’impact des droits de douane de l’administration Trump.

Powell a reconnu que les risques se situaient désormais à la hausse pour l’inflation et à la baisse pour l’emploi, une combinaison rappelant les dynamiques de stagflation. Les créations d’emplois sont tombées sous 30 000 par mois cet été et des révisions statistiques ont montré près d’un million de postes de moins créés sur un an. L’inflation reste supérieure à l’objectif de 2%, avec une hausse des prix attendue à 2,7% en septembre, et 2,9% hors alimentation et énergie. Les incertitudes commerciales, notamment avec la Chine, renforcent la complexité de l’équation pour la Fed.

La décision de baisse des taux a révélé des tensions internes au sein du FOMC : le vote s’est joué à une courte majorité et plusieurs membres nommés par Donald Trump plaident pour un assouplissement plus agressif. Stephen Miran souhaite une baisse deux fois plus importante, tandis que Michelle Bowman a averti que la Fed risquait déjà de réagir trop tard face à la détérioration du marché du travail. Powell, prudent, n’a pas précisé la trajectoire future des taux, mais a laissé la porte ouverte à de nouvelles baisses si la conjoncture l’exige.