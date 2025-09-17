La Réserve fédérale américaine a décidé mercredi de réduire son principal taux directeur d’un quart de point, le plaçant dans une fourchette de 4% à 4,25%. Cette baisse, adoptée à 11 voix contre 1, s’accompagne d’une projection de deux autres réductions d’ici la fin de l’année, reflétant l’inquiétude croissante de l’institution face à un ralentissement du marché de l’emploi. Le seul opposant, Stephen Miran, plaidait pour une coupe plus agressive d’un demi-point.

Le communiqué de la Fed souligne que la croissance économique a "modéré" son rythme, que les créations d’emplois "ont ralenti" et que l’inflation "reste légèrement élevée". Le fameux "dot plot" montre une division relative au sein du comité : dix membres anticipent deux nouvelles baisses, neuf n’en prévoient qu’une, et un seul n’en souhaitait aucune, y compris celle adoptée mercredi. À l’inverse, Miran a laissé entendre qu’il défendrait une réduction totale de 1,25 point d’ici fin 2025.

Cette décision intervient alors que le chômage est monté à 4,3% en août, son plus haut depuis octobre 2021, avec une révision à la baisse du nombre d’emplois créés sur douze mois. Plusieurs responsables, dont Christopher Waller, jugent urgent d’assouplir la politique monétaire pour éviter une détérioration plus forte du marché du travail. Le scénario esquissé par la Fed reste toutefois plus prudent que celui anticipé par les marchés, qui tablent sur un cycle de baisse plus rapide en 2026 et 2027. Dans un contexte politique tendu, le président Donald Trump continue de presser l’institution de réduire rapidement les taux afin de soutenir l’immobilier et alléger le coût de la dette publique.