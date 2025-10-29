La Réserve fédérale américaine a abaissé mercredi son taux directeur de 25 points de base, le ramenant dans une fourchette de 3,75% à 4%, dans le but de soutenir un marché du travail en perte de vitesse. Il s’agit de la deuxième baisse consécutive, accompagnée de la confirmation de la fin du resserrement quantitatif (QT) à compter du 1er décembre. Depuis son lancement, ce programme a réduit le bilan de la Fed de 2.300 milliards de dollars, en grande partie via l’expiration non renouvelée de titres du Trésor et de créances hypothécaires.

Mais les propos du président Jerome Powell ont rapidement refroidi les marchés. Lors de sa conférence de presse, il a souligné que la probabilité d’une nouvelle baisse des taux en décembre restait incertaine. Il a évoqué une division au sein du comité de politique monétaire, certains membres souhaitant attendre au moins un cycle supplémentaire. En réaction, la probabilité d’un nouvel assouplissement en décembre a chuté de 90% à 67% selon les données du CME Group. Après une réaction initialement positive, les marchés boursiers ont corrigé, avant de se stabiliser.

Le contexte économique reste flou, en raison de données incomplètes depuis la fermeture partielle du gouvernement. L’indice des prix à la consommation (CPI) pointe une inflation annuelle de 3%, tirée par les coûts de l’énergie et les effets secondaires des droits de douane. Le marché de l’emploi montre des signes d’essoufflement avec une hausse modérée du chômage. Deux membres du FOMC ont voté contre la décision : l’un plaidant pour une baisse plus marquée, l’autre s’opposant à tout assouplissement. Powell a exclu tout retour à une politique d’achat massif d’actifs à court terme, bien que certains analystes envisagent un possible redémarrage de ces achats à partir de 2026.