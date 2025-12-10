La Réserve fédérale américaine a maintenu mercredi sa prévision d’une seule baisse de taux en 2026, conformément à la projection formulée il y a trois mois. Selon le graphique à points publié à l’issue de la réunion du Comité de politique monétaire (FOMC), le taux directeur médian est attendu à 3,4% fin 2026, soit un quart de point en dessous de sa fourchette actuelle de 3,5% à 3,75%. Cette estimation intervient alors que la Fed a procédé à une troisième réduction de 25 points de base en 2025, confirmant l’ancrage d’un cycle d’assouplissement prudent.

La décision a toutefois mis en lumière les fractures internes croissantes au sein du FOMC. Trois votes dissidents ont été enregistrés : Stephen Miran a défendu une baisse plus agressive de 50 points, tandis que Jeffrey Schmid et Austan Goolsbee ont préféré maintenir les taux inchangés. À ces voix discordantes s’ajoutent quatre autres membres non votants exprimant des réserves implicites, et sept responsables qui n’envisagent aucune baisse supplémentaire en 2026. Ces divergences témoignent d’un équilibre difficile entre lutte contre l’inflation et soutien à la croissance.

Pour 2027, le comité anticipe une baisse additionnelle, avec un taux terminal projeté à 3,1%, avant une stabilité attendue en 2028. Ces projections renforcent l’idée d’une normalisation très graduelle de la politique monétaire dans un contexte économique incertain. Entre croissance modérée, inflation persistante et incertitudes politiques à l’approche d’un changement à la tête de la Fed, l’institution reste sur une ligne de prudence, évitant tout signal de relâchement rapide.