La Réserve fédérale américaine (Fed) devra trancher sur l’évolution de ses taux directeurs sans disposer d’indicateurs clés sur l’inflation. Le Bureau des statistiques du travail (BLS) a annulé la publication de l’indice des prix à la consommation (CPI) pour octobre, en raison de l’interruption partielle des services gouvernementaux qui a empêché la collecte des données nécessaires. Les moyens traditionnels de recueil, comme les visites en personne ou les entretiens téléphoniques, n’ont pas pu être utilisés, rendant impossible la compilation du rapport. Initialement attendu le 7 novembre, le CPI ne sera pas remplacé, et celui de novembre est repoussé du 10 au 18 décembre, soit après la réunion monétaire de la Fed prévue le 10 décembre.

Dans ce contexte d’incertitude, un autre indicateur d’inflation de référence, l’indice PCE, est également affecté. Prévu le 26 novembre, sa publication par le Bureau of Economic Analysis a été reportée à une date encore inconnue. Face à ce manque de visibilité, les responsables de la Fed s’inquiètent de l’impact sur l’élaboration de leur politique monétaire. Déjà en octobre, les discussions internes reflétaient une gêne liée à l’insuffisance de données consolidées, bien que la Fed ait alors abaissé son taux directeur de 25 points de base.

Malgré cette "brume statistique", comme l’a qualifiée le président de la Fed Jerome Powell, certains membres du comité monétaire considèrent que des ajustements restent envisageables. John Williams, président de la Fed de New York, a évoqué la possibilité d’un nouvel assouplissement à court terme. Le gouverneur Christopher Waller, de son côté, estime que la banque centrale conserve assez d’éléments pour prendre des décisions informées, même en l’absence temporaire de certains indicateurs.