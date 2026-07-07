La Fed de Warsh rattrapée par les anticipations d'inflation

Les ménages américains envoient un signal peu confortable à la Réserve fédérale. Selon l'enquête de juin de la Fed de New York, les anticipations médianes d'inflation à un an ont progressé de 0,2 point pour atteindre 3,7%, leur plus haut niveau depuis septembre 2023. Les anticipations à trois ans ont également augmenté de 0,2 point, à 3,3%, un sommet depuis juin 2022, tandis que l'horizon à cinq ans reste stable à 3,0%.

Cette remontée est d'autant plus gênante pour Kevin Warsh qu'elle ne provient pas seulement d'un choc sur l'essence. Au contraire, les ménages anticipent désormais une hausse des prix du carburant limitée à 1,5%, soit le niveau le plus faible depuis août 2022. Le message est donc plus inquiétant, car malgré l'accalmie attendue sur l'énergie, les consommateurs continuent de percevoir une inflation persistante dans l'économie.



L'enquête est également préoccupante pour la Fed car elle ne s'accompagne pas d'un net affaiblissement du marché du travail. La probabilité moyenne déclarée de perdre son emploi dans les douze prochains mois a reculé à 14,1%, tandis que la probabilité de retrouver un emploi a progressé à 44,9%.



La combinaison est délicate pour les marchés, entre des anticipations d'inflation qui se retendent, des ménages encore relativement confiants sur l'emploi et une Fed de plus en plus soucieuse de réaffirmer son objectif de 2%. Le statu quo monétaire reste possible à court terme, mais la barre pour de nouvelles hausses de taux vient de baisser.