En Bourse, les investisseurs ont l'air d'avoir cessé d'avoir peur du niveau des prix des actifs, le phénomène qui avait fait reculer les actions et les autres supports à risque au début du mois de novembre. Ils se demandent toujours si les valorisations sont excessives ou pas, mais ils ont recommencé à acheter, appâtés par la promesse d'une baisse du coût de l'argent si la banque centrale américaine réduit ses taux mercredi. C'est évidemment l'événement de la semaine, mais il faut déjà regarder au-delà. Je vais vous expliquer pourquoi.

Les compteurs sont restés au vert la semaine dernière pour les actions. En Europe et aux Etats-Unis, les indices Stoxx Europe 600 et S&P 500 ont affiché un bilan hebdomadaire légèrement positif, confirmant le rebond plus substantiel de la semaine précédente. Les doutes de début novembre se sont estompés, même si nous allons voir un peu après qu'une rotation est en train de s'opérer entre secteurs.

Tout le monde attend désormais la décision de politique monétaire que rendra la Fed mercredi soir. Une baisse de taux de 25 points de base est dans les tuyaux (87% de probabilité selon les contrats à terme). Mais c'est la suite qui interroge. Les spécialistes s'accordent à dire que la banque centrale américaine va devoir adopter une stratégie de "baisse hawkish". Ça veut dire une baisse accompagnée d'un discours qui dit en quelque sorte "on a baissé les taux mais on n'était pas trop sûrs que c'était la chose à faire, donc ne rêvez pas, on est pas partis pour la grande fiesta de l'assouplissement monétaire". Moins trivialement, la Fed doit garder de l'emprise sur la dérive haussière des prix, parce que l'inflation est déjà élevée aux Etats-Unis et qu'une baisse des taux a un effet inflationniste. Elle ne peut donc pas se permettre de laisser penser qu'elle va ouvrir les vannes en grand, au risque de perdre le contrôle de la situation. Il faut donc s'attendre à un discours plutôt restrictif de la part du président de l'institution, Jerome Powell, mercredi soir.

La meilleure illustration du fait que le marché pense que la Fed agira ainsi est fournie par le marché obligataire. Normalement, la perspective d'une baisse de taux aurait dû mécaniquement faire reculer les rendements obligataires de la dette US. Or ils ont progressé ces derniers jours, jusqu'à dépasser 4,1% sur 10 ans au cours du weekend. C'est clairement le signe que l'obligataire anticipe moins de baisse de taux que le marché par la suite. Et c'est un sujet de tension pour les actions parce que la perspective d'une baisse de taux est un moteur permanent de progression, surtout quand les autres sont un peu à l'arrêt.

En particulier la thématique de l'IA, qui est en pause après une phase haussière époustouflante. L'exubérance des gains des derniers trimestres a même poussé le financier Ed Yardeni, connu pour ses paris haussiers gagnants, à abandonner sa surexposition aux actions technologiques, en place depuis 2010. Il se méfie notamment des "7 Magnifiques", dont la structure de résultats est en train de changer. Mais il conserve un biais positif global sur la technologie, jugeant que les nouveaux acteurs vont venir marcher sur les platebandes des hyperscalers et leur contester le pouvoir. Pour compenser le changement d'allocation, Yardeni relève la surpondération de la finance (dont la part des bénéfices dans le gâteau global du S&P 500 est bien supérieure à sa représentation actuelle), de l'industrie et de la santé.

Emmanuel Macron prévient, dans Les Echos, que l'heure est grave et que, je le cite "la Chine vient percuter le cœur du modèle industriel européen". Ma première réaction, un brin cynique j'avoue, a été d'imaginer un de mes journalistes débarquant à 9h00 la gueule enfarinée au bureau tout à l'heure, en nous balançant, visiblement affecté, "vous avez vu, Johnny est mort". Le Président français a en parallèle évoqué des droits de douane additionnels visant la Chine, tout en exhortant par ailleurs la BCE à intégrer davantage la croissance et l'emploi dans sa politique monétaire. Emmanuel Macron serait-il en voie de radicalisation trumpienne ?

Justement, aux Etats-Unis, Donald Trump relance la doctrine Monroe et critique l'Europe dans un document stratégique lourd de sens. En parallèle, les représentants américains du commerce ont évoqué un entretien "constructif" avec le vice-Premier ministre chinois, tout en louant les efforts de Pékin pour se conformer à l'accord commercial bilatéral provisoire.

On reste dans la région, avec un bras de fer entre le Japon et la Chine qui se durcit, après une provocation entre des jets de combat des deux pays au cours du weekend. La bisbille diplomatique est venue d'une déclaration sans filtre de la Première ministre japonaise sur Taïwan, qui a entraîné une cascade de rétorsions en provenance de Pékin, en particulier sur le tourisme des Chinois au Japon ou l'import-export. La Chine qui a fait part ce matin d'un accroissement notable de ses exportations, ce qui ne devrait pas arranger le déficit commercial des Etats-Unis et de l'Europe avec l'ancien Empire du Milieu.

Les Européens tentent aujourd'hui en Allemagne de venir en aide à leur allié ukrainien dans le cadre du plan de paix proposé par les Etats-Unis, qui fait la part belle à la Russie.

Agenda macro : la décision de la Fed sur ses taux, mercredi, promet d'être un peu envahissante par rapport au reste de l'actualité. D'autres banques centrales (Australie, Canada, Suisse, Brésil, Turquie notamment) ont également rendez-vous avec le marché. Outre-Atlantique, le retard de publications dû au shutdown continue à se résorber doucement. Plusieurs indicateurs du marché du travail sont attendus cette semaine, ainsi que des chiffres d'échanges internationaux et du commerce de gros datant de septembre.

Agenda des sociétés : quand y'en n'a plus, y'en a encore. Les résultats d'Oracle, Adobe et Broadcom seront suivis de près. Tous ont un rapport avec l'IA : Broadcom restera-t-elle au centre du jeu ? Adobe perd-elle du terrain à cause de la concurrence accrue ? Et surtout : les investisseurs continueront-ils à acheter le pivot IA d'Oracle maintenant qu'ils savent que les résultats du trimestre précédent étaient trop beaux pour être vrais, et que le marché de la dette a pris peur des montants engloutis dans ce pivot ?

Le début de semaine est contrasté en Asie-Pacifique. Le Japon, la Corée du Sud et Taiwan sont en hausse. L'Inde et l'Australie perdent un peu de terrain. Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers.

Le CAC 40 perd 0,1% à l'ouverture, à 8 105 points. Le SMI recule de 0,1% à 12 925 points. Le Bel 20 prend 0,4% à 5 050 points grâce à UCB et ArgenX, soutenus par des avis d'analystes.

En France

C'est le coup d'envoi de la cotation de TotalEnergies à New York aujourd'hui.

L'Oréal a acquis 10% supplémentaires de Galderma, pour un montant non dévoilé, portant sa participation totale à 20% dans son ancienne coentreprise.

BNP Paribas cède ses parts dans AG Insurance à Ageas pour 1,9 MdEUR.

Euronext affiche une croissance de ses volumes de négociation en novembre.

Worldline va céder PaymentIQ à Incore Invest sur la base d’une considération globale de l’ordre de 160 millions d’euros.

Le dirigeant fondateur d'OVH (Miroslaw Klaba, via sa holding Deep Code) a cédé 2,4% de la société et ramène sa détention à 42,5%.

OSE Immunotherapeutics reprend le contrôle du développement précoce d’ABBV-230 et AbbVie conserve ses droits pour mener le développement futur et la commercialisation du produit après la réussite de la phase I. Ce changement supprime un paiement d'étape précoce potentiel pour OSE, mais renforce les suivants.

AgroGeneration dans l'impossibilité de publier ses résultats semestriels en raison de la perte partielle de documents comptables.

Le DMC autorise la poursuite de l'essai de phase I/II Audiogene de Sensorion.

Adomos lance un nouveau financement dilutif par OCABSA.

UBS Group pourrait supprimer 10 000 emplois supplémentaires d'ici 2027, selon SonntagsBlick. Par ailleurs, le gouvernement suisse s'apprête à assouplir une partie des règles de capital imposées à UBS.

Volkswagen prévoit d'investir 186 milliards de dollars d'ici 2030, annonce son PDG.

Les assureurs suisses Helvetia et Baloise finalisent leur fusion.

Sandoz conclut l'acquisition de la plateforme biologique d'Evotec.

TKMS prévoit des perspectives de bénéfices modérées pour 2026.

Barclays envisage une offre sur le gestionnaire de patrimoine britannique Evelyn, selon Reuters.

Banco Santander conclut un accord de 26 millions de dollars avec le Trésor dans une affaire de fraude fiscale en France.

La Banca Monte dei Paschi réaffirme sa confiance envers son PDG alors que le parquet de Milan mène une enquête.

SGS rachète Australian Superintendence Company.

Scatec met en service une centrale solaire de 273 MW en Afrique du Sud.

Euronext annonce un prix de référence de 12,80 euros pour les débuts boursiers du spinoff d'Unilever, Magnum Ice Cream .

Paramount envisagerait de soumettre une offre pour Warner Bros directement aux actionnaires de la société, après avoir été doublée par Netflix avec un rachat de 72 milliards de dollars. En outre, Donald Trump est entré dans la danse en jugeant que l'opération de Netflix soulève un risque antitrust sérieux.

IBM va racheter Confluent pour 11 milliards de dollars pour renforcer son offensive dans le cloud, rapporte le WSJ.

CRH, Carvana et Comfort Systems vont entrer dans l'indice S&P 500 à la place de LKQ, Solstice et Mohawk. Les changement sont prévus le 22 décembre.

Une enquête montre qu’une erreur humaine dans un centre de données CyrusOne est à l’origine de la panne de plus de dix heures qui a paralysé les marchés du CME Group.

Robinhood prépare son entrée en Indonésie après avoir signé des accords pour acquérir deux sociétés de courtage locales.

Baidu monte fort à Hong Kong sur fond de rumeurs de scission et d'introduction en bourse de sa division puces électroniques Kunlunxin.

InterGlobe Aviation (compagnie Indigo) recule après que le régulateur indien a sommé le directeur général d’expliquer l’une des pires perturbations aériennes du pays.

Brookfield Asset Management et GIC signent un accord pour racheter National Storage REIT pour 2,7 milliards de dollars (4 milliards de dollars australiens).

Pop Mart enregistre sa plus forte baisse en plus de six semaines sur fond de crainte de ralentissement de la croissance aux Etats-Unis.

HD Hyundai envisage d'implanter un chantier naval dans l'Etat indien du Tamil Nadu.

