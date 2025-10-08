Les responsables de la Réserve fédérale se sont prononcés en faveur d’un nouvel assouplissement monétaire lors de leur réunion de septembre, selon les minutes publiées mercredi. Si la majorité des membres du Comité fédéral de l’open market (FOMC) jugent nécessaire de poursuivre les baisses de taux face à la dégradation du marché du travail, les divergences demeurent sur le rythme et l’ampleur de ces ajustements. Après une réduction d’un quart de point décidée le 17 septembre, ramenant le taux directeur à une fourchette de 4% à 4,25%, les discussions portent désormais sur deux ou trois baisses supplémentaires d’ici la fin de 2025.

Les projections officielles du "dot plot" illustrent un équilibre presque parfait entre les partisans de deux et de trois réductions cette année, sur un total de 19 participants dont 12 votants. Certains responsables estiment que la politique monétaire reste trop restrictive et doit être relâchée davantage, tandis que d’autres appellent à la prudence, jugeant les conditions financières encore soutenues. À plus long terme, la Fed prévoit une baisse supplémentaire en 2026, puis une autre en 2027, avant une stabilisation du taux directeur autour de 3%.

Le compte-rendu signale aussi l’entrée en fonction du nouveau gouverneur Stephen Miran, seul opposant au consensus, qui plaidait pour une réduction plus marquée de 50 points de base. Selon les résultats de l’enquête menée auprès des principaux partenaires financiers de la Fed, la majorité du marché s’attend à au moins deux nouvelles baisses de taux d’ici la fin de l’année, et environ la moitié en anticipe trois. Ce consensus prudemment accommodant reflète la volonté de la banque centrale d’adapter son cap à l’évolution d’une économie américaine en ralentissement, sans risquer d’alimenter de nouvelles tensions inflationnistes.