Kevin Warsh veut-il sous-traiter la politique monétaire au marché ?

La Fed a passé des années à essayer de guider les anticipations de marché. Kevin Warsh préfère lâcher le volant.

Kevin Warsh est arrivé à la tête de la Fed en promettant un changement de régime. La rupture la plus visible est sans doute la fin de la forward guidance. Une pratique développée par la Fed depuis la crise financière de 2008, consistant à guider les anticipations de marché.

"La forward guidance n’est pas un business dans lequel nous devrions être", résumait-il lors de sa première conférence de presse, en juin.

Le marché a la main

Depuis cette réunion, les taux d’intérêt sont remontés. Le 10 ans américain a pris une vingtaine de points de base, le 30 ans presque 30 points de base. Un mouvement dont Kevin Warsh a semblé se satisfaire mercredi soir et qu’il attribue en partie à la fin de la forward guidance. "Nous n'avons pas fait grand-chose en 42 jours. Les marchés, eux, ont beaucoup bougé".

Le président de la Fed préfère que les marchés réagissent aux données plutôt qu’aux discours des banquiers centraux. C’est pour cela qu’il en dit le moins possible. Non seulement, il ne donne aucune indication sur les prochains mouvements, mais il refuse également d’expliciter la fonction de réaction de la Fed. "Nous cherchons simplement à garantir que cette source d’information (les marchés) reste aussi directe et non filtrée que possible".

Mais en agissant de la sorte, Kevin Warsh se place dans une position où c’est la Fed qui réagit aux mouvements de marché.

"Le président de la Fed est-il en train de sous-traiter la politique monétaire au marché ?" s’interrogeait notre confrère de Bloomberg, Jonathan Ferro, à la fin de la conférence de presse de Kevin Warsh. "Et si c'est le cas, ce marché commence-t-il à se demander si la Fed va réellement suivre ?"

Une crédibilité mise à mal

A en croire les mouvements sur les différentes classes d’actifs, le marché met très clairement en doute la crédibilité de la Fed. Les actions et le dollar ont baissé, tandis que les taux longs sont remontés. Le 30 ans américain a même atteint son plus haut niveau depuis 2007.

Durant les 6 semaines entre les meetings de juin et juillet, les investisseurs ont réévalué à la hausse leurs anticipations de hausse de taux de la Fed. Et ce alors que plusieurs membres du FOMC se sont dit prêts à agir si l’inflation ne redescend pas suffisamment vite.

Trois d’entre eux - Lorie Logan, Beth Hammack, Neel Kashkari – ont d’ailleurs voté pour un relèvement de taux hier soir.

Mercredi soir, Kevin Warsh a réaffirmé son engagement à ramener l’inflation à 2%. "Permettez-moi de le répéter: il n'y a pas d'objectif souple en matière d'inflation. Il n'y a pas d'objectif implicite souple, pas sous la responsabilité de ce comité. Il n'y a qu'un seul objectif, et il est de 2%".

Au mois de juin, ce type de discours ferme avait porté ses fruits et Kevin Warsh semblait avoir réussi son test de crédibilité. Mais désormais, les paroles ne suffisent plus. Et le marché semble douter de sa volonté de passer à l’action.

Les doutes des investisseurs viennent aussi du fait que Kevin Warsh a été nommé à son poste par Donald Trump. Un président qui ne cesse de réclamer des taux plus bas. Hier, le président américain a maintenu son soutien au président de la Fed. "Je sais qu'il aimerait voir des taux d'intérêt plus bas, mais il a un conseil d'administration, et c'est un conseil politique, et ils veulent maintenir les taux élevés".