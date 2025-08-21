Cette semaine, tous les regards sont tournés vers Jackson Hole et le discours de Jerome Powell. Entre la baisse de taux de septembre, la revue du cadre de politique monétaire, et son propre bilan de ses deux mandats à la tête de l'institution, il sera attendu sur de nombreux sujets. Le tout avec le marché du travail en fil rouge.

D’abord parce que c’est le thème du symposium de cette année : "les marchés du travail en transition : démographie, productivité, et politique macroéconomique". Et c’est aussi le sujet brûlant. Car depuis la dernière réunion, fin juillet, un rapport sur l’emploi a jeté quelques doutes sur la solidité du marché du travail.

Taux de chômage contre créations de poste

Une solidité pourtant revendiquée par Jerome Powell, qui s’appuie pour cela sur le taux de chômage. Sur les 12 derniers mois, celui-ci est resté entre 4 et 4.2%, soit un niveau de plein emploi. C’est ce qui lui permet de dire qu’il n’y a pas d’urgence à baisser les taux.

Si on se limite à ce seul indicateur, tout va bien. Mais les créations de postes, elles, sont plus préoccupantes. En effet, le dernier rapport sur l’emploi, dont les révisions ont été très commentées, montrent une nette décélération à ce niveau. Sur les trois derniers mois, la moyenne est tombée à 35 000, contre plus de 200 000 en début d’année.

Moyenne mobile 3 mois du taux de chômage. Source : Bloomberg

Est-ce pour autant dramatique ? Non, parce que l’offre de travail baisse. L’immigration ayant fortement diminué depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump ; la croissance de la population active est beaucoup plus faible. Il faut donc créer moins d’emploi pour maintenir le taux de chômage. En avril, la Fed de St Louis estimait ce breakeven (point mort) à 153 000 chaque mois. Aujourd’hui, ce nombre est probablement bien plus faible.

Voir des créations d’emploi plus faible est donc cohérent avec le coup d’arrêt sur l’immigration. Mais la faiblesse des créations de poste n’est peut-être pas qu’un problème d’offre. Car lorsqu’il y a une pénurie de main d’œuvre, cela pousse les salaires à la hausse. C’est ce qu’on avait vu dans la phase de reprise après la pandémie. Mais aujourd’hui, les indicateurs d’évolution des salaires ne montrent pas de signes de telles pressions. En juillet, le Wage Tracker d’Indeed était à son plus bas niveau en 5 ans, à +2.4% en rythme annuel.

La faiblesse récente des créations de poste est donc aussi un problème de demande. Ce qui serait cohérent avec l’étude menée auprès des petites entreprises (NFIB), dans laquelle on constate une nette remontée de la part des entreprises qui citent de faibles ventes comme étant leur principal sujet d’inquiétude. Sur le long terme, c’est un indicateur plutôt corrélé avec les créations de postes. Plus les entreprises font face à une faible demande, moins elles recrutent.

Sources : Bank of America, Haver

Indicateur retardé

La question maintenant est de savoir si tout cela constitue le début d’un ralentissement ou si c’est simplement un léger trou d’air. En effet, au printemps, l’incertitude créé par Donald Trump a probablement poussé les entreprises à être plus prudentes sur les embauches. On ne peut donc pas exclure un rebond des créations de postes dans les prochains mois.

Tout va bien tant que le chômage reste autour des niveaux actuels. L’économie américaine est au plein emploi, les Américains touchent un salaire et le dépensent, l’activité économique sera résiliente.

La vraie difficulté tient au fait que l’emploi est un indicateur retardé. Lorsqu’il commence à remonter, c’est que la situation s’est déjà dégradée et qu’il est un peu tard pour agir (donc pour baisser les taux).

Mais la Fed a une approche dite data dependent (dépendante des données). Mécaniquement, cela amène à toujours regarder dans le rétroviseur. Certains plaident donc pour une approche plus prospective. C’est le cas par exemple de Neil Dutta de Renaissance Macro : "je pense que la Fed devrait se concentrer sur la direction du voyage maintenant. Souligner que l’inflation est plus loin de l’objectif que l’emploi peut être problématique. Le chômage peut varier de façon non linéaire tandis que l’inflation a tendance à varier plus lentement".

Une inflation qui remonte depuis plusieurs mois. Comme toujours, la Fed doit donc trouver un chemin pour tenir au mieux ses deux objectifs : emploi maximum et stabilité des prix.