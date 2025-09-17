Les marchés l'attendent avec impatience : la Fed devrait baisser les taux de 25 points de base ce mercredi. Néanmoins, plusieurs membres du FOMC pourraient voter contre la décision majoritaire ; certains en faveur d'une baisse de taux plus importante, d'autres pour un statu quo. Des dissidences qui illustrent la problématique du moment : la Fed ne sait pas vraiment où en est l'économie américaine.

"Too Late (Powell) DEVRAIT BAISSER LES TAUX MAINTENANT, ET PLUS FORTEMENT QUE CE QU’IL A EN TETE". Ce message, publié lundi sur Truth Social par Donald Trump est assez clair, et dans la lignée de ce qu’il demande depuis des mois : des baisses de taux massives et rapides.

Mais au-delà des pressions du président américain, la Fed a un double mandat à remplir : emploi maximum et stabilité des prix. C’est en fonction de ces deux objectifs que la banque centrale américaine doit (en principe) faire évoluer sa politique monétaire ; les taux d’intérêt étant son principal outil.

Mais encore faut-il savoir où en est l’économie américaine. Sur les marchés, il y a essentiellement deux visions. D’abord, ceux qui considèrent que l’économie américaine ralentit, et que l’inflation liée aux droits de douane est un choc transitoire. Il faut donc baisser les taux.

En face de cela, d’autres estiment que la croissance est résiliente, tandis que l’inflation est toujours bien au-dessus des 2%, et remonte depuis quelques mois. Il n’y a donc pas d’urgence à baisser les taux.

Or, les deux camps ont des arguments crédibles à faire valoir. Et chacun peut trouver des données qui accréditent son scénario.

Une croissance qui a ralenti

Pour essayer de savoir où en est l’économie américaine, on peut d’abord regarder les chiffres de croissance.

Au deuxième semestre 2024, la croissance du PIB était de 2.75%, contre 1.25% au premier semestre 2025. Il y a donc une décélération. Mais est-ce le début d’une dégradation plus prononcée ou une simple normalisation de l’activité après deux années de forte croissance ?

Croissance annuelle du PIB. Source : Trading economics

Du côté de ceux qui s’inquiètent d’un ralentissement, on pointe l’affaiblissement du marché du travail. Sur les trois derniers mois, l’économie américaine a créé seulement 29 000 emplois, contre plus de 200 000 en début d’année.

Si le coup d’arrêt sur l’immigration explique en partie ces chiffres (moins d’offre de travail = moins de créations de postes), d’autres indicateurs montrent que ce n’est pas qu’un problème d’offre (hausse des inscriptions au chômage, baisse des ouvertures de postes, hausse du chômage chez les jeunes…).

Et maintenant ?

Mais on peut aussi considérer que le ralentissement est déjà passé. La faible croissance du premier semestre est le résultat de l’incertitude créée par les droits de douane de Donald Trump. Une incertitude qui a conduit les entreprises à mettre en pause des embauches et/ou des investissements.

Si les tarifs sont toujours là, l’incertitude semble être moins forte. Du moins la perception de l’incertitude par les entreprises. D’autant que le Congrès a voté en juillet un plan de baisses d’impôts (le One Big Beautiful Bill). Un plan qui donne la visibilité à Corporate America, et qui pourrait stimuler l’investissement.

Du côté du consommateur, les ventes au détail demeurent solides, tandis que les chiffres de dépenses via les cartes de crédit de Bank of America montrent un rebond depuis l’été.

Dépenses sur les cartes de crédit. Source : Bank of America Institute

Dans ce contexte, pourquoi baisser les taux, alors que l’inflation remonte et que les valorisations des actions américaines sont déjà à des niveaux extrêmes (PE forward de 22.5 pour le S&P500) ?

Un consensus impossible ?

Pour choisir entre ces deux scénarios, la Fed devrait normalement se raccrocher aux données ; c’est la fameuse "data dependence" (la dépendance aux données). Mais comme nous venons de le voir, il y a des chiffres qui accréditent les deux scénarios.

Et d’autre part, il y a des interrogations sur la qualité des données : révisions importantes sur les créations d’emploi, statistiques d’inflation qui reposent de plus en plus sur des estimations…

Autant d’incertitudes qui devraient pousser Jerome Powell à être prudent, et à ne pas s’engager sur de futurs baisses de taux. Tout le monde attend aussi de mesurer l’impact des tarifs sur l’inflation. A Jackson Hole, Jerome Powell avait endossé l’idée que les droits de douane n’auraient qu’un effet temporaire sur l’inflation et donc que la Fed pouvait regarder au-delà.

L’incertitude sur le scénario économique devrait être visible dans la décision de la Fed ce soir. Plusieurs gouverneurs pourraient ainsi voter contre la décision majoritaire (la baisse de 25 points de base). Certains pour une baisse des taux plus importante (Miran, voire Waller et Bowman), tandis que d’autres, notamment parmi les présidents de Fed régionales, pourraient se prononcer en faveur d’un statu quo.

Des votes dissidents qui sont aussi à replacer dans le contexte de la succession de Jerome Powell. Michelle Bowman et Christopher Waller, qui ont déjà voté contre le statu quo en juillet, sont parmi les noms qui circulent pour prendre la présidence de la Fed en mai prochain.