Cette fois, il y est allé franchement. Après des mois à temporiser sur les baisses de taux, Jerome Powell a clairement ouvert la porte pour la réunion de septembre. Ce pivot à Jackson Hole a été salué comme il se doit à Wall Street, avec une nette hausse en clôture vendredi. Mais même si la Fed s'engage dans cette voie, rien ne garantit que les taux d'intérêt sur la dette américaine ou les prêts immobiliers baisseront.

"La balance des risques semble se déplacer". Alors oui, c’est du langage de banquier central. Mais cette phrase veut clairement dire (enfin clairement pour ceux qui passent 10 heures par jour sur ces sujets) que la Fed se concentre maintenant davantage sur les risques sur l’emploi, plutôt que sur les risques d’une reprise de l’inflation.

A Jackson Hole, Jerome Powell s’est donc rangé derrière les colombes de la Fed, emmenées par le gouverneur Waller. Ce dernier considère que les droits de douane ne seront qu’un choc temporaire sur les prix et donc que la Fed peut dès maintenant baisser les taux.

Le sens du voyage

Si on prend comme référence le taux neutre, ou plutôt l’estimation du taux neutre, la politique de la Fed est actuellement restrictive. En effet, la plupart des économistes, tout comme le staff de la Fed, estiment le taux neutre autour de 3%. Sachant que les fed funds sont dans la fourchette 4.25-4.5%, il y aurait donc environ 150 points de base de marge de manœuvre.

C’est important d’avoir cet élément en tête. Car lorsque Scott Bessent réclamait "150 à 175 points de base" de baisse de taux mi-août, cela paraissait un peu agressif. Mais si on considère que l’inflation liée aux droits de douane sera transitoire, et qu’il y a des risques sur le marché de l’emploi, la logique voudrait que la Fed ajuste ses taux vers le taux neutre. Dans ce cas, 150 points de base ce n’est pas si agressif, mais simplement le sens du voyage.

La question ensuite est de savoir quelles conséquences auront les baisses de taux ? Est-ce que cela permettra vraiment d’assouplir les conditions financières ?

Si on en revient aux pressions de Donald Trump, lui et son administration réclament des taux plus bas essentiellement pour deux raisons : diminuer le coût de la dette pour le gouvernement et baisser les taux sur les crédits immobiliers pour les américains.

Mais il ne suffit pas pour cela que la Fed baisse ses taux. Car cela impacte les taux courts, mais les taux sur les mortgages (les crédits hypothécaires) suivent eux l’évolution des taux longs. Pour ce qui est du gouvernement, il peut toujours se contenter d’émettre des obligations à courte échéance, mais ce serait pousser à l’extrême une stratégie que Scott Bessent dénonçait lui-même avant sa prise de fonction.

La leçon de 2024

Il ne suffit donc pas que la Fed baisse ses taux pour assouplir les conditions financières. Et on pourrait tout à fait imaginer un scénario où les taux longs remontent pendant que la Fed baisse les taux.

Un scénario d’autant plus réaliste que nous l’avons connu il y a un an. En septembre 2024, la Fed entame un cycle de baisse de taux alors que l’inflation se normalise et que le marché de l’emploi semble se dégrader. Sur les trois derniers meetings de l’année, la Fed baisse les taux de 100 points de base. Et comment ont réagi les taux longs ? Ils sont remontés de 100 points de base.

Lorsque la Fed a commencé à baisser les taux en septembre dernier, il y avait des craintes sur la croissance. Mais ensuite de solides statistiques économiques et la réélection de Donald Trump ont fait remonter les anticipations de croissance et d’inflation, et in fine les taux longs.

On pourrait tout à fait imaginer un schéma similaire dans les mois à venir. Une Fed qui baisse les taux parce qu’elle considère que l’inflation est transitoire (Jerome Powell n’a évidemment pas utilisé ce mot vendredi mais c’était le sens de son discours), mais des taux longs qui remontent. Et entre une hausse des anticipations d’inflation, le sujet de l’indépendance de la Fed et le déficit budgétaire, les raisons de voir des taux longs plus élevés ne manquent pas.

La bonne nouvelle de tout cela, c’est que le marché obligataire est probablement le meilleur contre-pouvoir face à Donald Trump. En effet, tout le monde s’inquiète (à juste titre) de l’influence de Donald Trump sur la Fed, et de la menace sur l’indépendance de l’institution. Mais de la même manière que les marchés mettent un frein lorsque la politique fiscale parait trop laxiste (les bond vigilantes), tout mouvement trop disruptif du président Trump (licenciement de Jerome Powell, nomination d’un successeur un peu trop "out of the box"…) serait sanctionné par des taux longs plus élevés.