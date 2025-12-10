La Réserve fédérale américaine a abaissé mercredi son taux directeur de 25 points de base, le portant à une fourchette de 3,5% à 3,75%. Il s'agit de la troisième baisse consécutive depuis septembre, mais elle s'accompagne de fortes dissensions au sein du Comité de politique monétaire (FOMC). Trois membres ont voté contre, un record depuis 2019 : Stephen Miran plaidait pour une baisse plus marquée, tandis que Jeffrey Schmid et Austan Goolsbee refusaient toute réduction. Cette division illustre les tensions entre partisans du soutien à l’emploi et défenseurs d’une politique plus restrictive face à une inflation toujours au-dessus de la cible de 2%.

Malgré cette nouvelle baisse, les perspectives de politique monétaire s’annoncent plus prudentes. La "dot plot" des membres du FOMC anticipe une seule baisse supplémentaire en 2026 et une autre en 2027, visant une stabilisation des taux autour de 3%. Le communiqué de la Fed reprend une formulation déjà utilisée en 2024, suggérant un possible ralentissement du cycle d’assouplissement. Parallèlement, la Fed a relevé sa prévision de croissance pour 2026 à 2,3%, mais prévoit une inflation toujours supérieure à l’objectif jusqu’en 2028. En septembre, l’indice PCE affichait encore une hausse de 2,8% sur un an.

Autre changement notable : la Fed va reprendre ses achats de bons du Trésor, avec 40 milliards de dollars injectés dès vendredi, afin de stabiliser les marchés de financement à court terme. Cette inflexion intervient à quelques mois de la fin du mandat de Jerome Powell, dont le successeur pourrait être annoncé prochainement par le président Trump. Ce dernier a fait savoir qu’il privilégierait un profil favorable à des taux bas. Kevin Hassett est actuellement favori, avec 72% de chances de nomination selon la plateforme Kalshi. Le contexte reste incertain, sur fond de données économiques partielles après un shutdown prolongé, et d’un marché de l’emploi en perte de dynamique.