Les marchés actions américains sont attendus en légère hausse mercredi, alors que les investisseurs retiennent leur souffle avant la décision de politique monétaire de la Fed et, surtout, la première conférence de presse de son nouveau président, Kevin Warsh. À quelques minutes de l'ouverture, les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent respectivement de 0,12% et 0,54%.

Les principaux indices américains ont terminé hier en ordre dispersé, marquant une pause après le rebond prononcé du début de semaine. Le sentiment de marché a été soutenu par l'annonce d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, qui a entraîné un recul des prix du pétrole et atténué les craintes d'un regain d'inflation.



Les intervenants ont pris connaissance ce mercredi matin des ventes au détail en mai qui sont ressorties supérieures aux attentes : elles ont augmenté de 0,9% en mai, contre un consensus de 0,5%, après une hausse précédente de 0,4%.



Sans surprise, la Fed devrait maintenir ses taux directeurs dans une fourchette de 3,50% à 3,75% à l'issue de sa réunion de deux jours. Si le statu quo monétaire semble acquis, les opérateurs seront particulièrement attentifs aux commentaires de Kevin Warsh sur l'inflation, l'emploi et les perspectives de l'économie américaine.



"L'attention ne se porte pas tant sur les taux directeurs, dont personne n'attend de changement, mais plutôt sur la première conférence de presse de Kevin Warsh et sur la manière dont il jonglera entre les exigences du président Trump et celles du marché obligataire", souligne Alessia Berardi, responsable de la macroéconomie mondiale à l'Amundi Investment Institute.



En Europe, les banques centrales restent également au centre des préoccupations. La Riksbank (Banque de Suède) a maintenu, comme attendu, son principal taux directeur à 1,75%, tout en estimant qu'un relèvement dans les prochains mois était devenu plus probable. La Banque d'Angleterre rendra quant à elle sa décision jeudi.



Des valeurs en mouvement



Sur le front des entreprises, CarMax s'inscrit en hausse en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes.



Intel gagne 3,51% dans les échanges de préouverture après avoir annoncé l'entrée en phase de production d'essai de son nouveau procédé de fabrication 18A.



Le secteur des semi-conducteurs est également bien orienté.



Enfin, SpaceX poursuit son ascension pour une quatrième séance consécutive depuis son introduction en Bourse vendredi, avec un gain de 2,23% avant l'ouverture.