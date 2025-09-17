La Réserve fédérale américaine prévoit désormais une seule réduction de taux en 2026, selon ses projections publiées mercredi, soit un scénario plus prudent que celui anticipé par les marchés. Le "dot plot", qui regroupe anonymement les prévisions des 19 membres du Comité de politique monétaire, indique un taux médian des fed funds à 3,4% fin 2026, contre 3,6% projetés pour fin 2025 après la baisse annoncée et deux autres attendues d’ici décembre.

Cette unique baisse de 25 points de base contraste avec les anticipations des investisseurs, qui tablaient encore sur deux à trois réductions l’an prochain, d’après l’outil FedWatch du CME Group. Les projections reflètent de fortes divergences au sein du comité : deux membres envisagent jusqu’à quatre baisses, et trois autres en prévoient trois.

La Fed, qui doit encore se réunir en octobre et en décembre, a parallèlement relevé ses prévisions de croissance pour 2026 et ajusté légèrement à la hausse son scénario d’inflation. Ces annonces soulignent les incertitudes entourant l’évolution de l’économie américaine, marquée par des tensions sur le marché du travail, une inflation persistante et une politique publique jugée instable par plusieurs analystes.