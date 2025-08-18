La fête continue, malgré les secousses
Publié le 18/08/2025 à 14:45 - Modifié le 18/08/2025 à 14:46
Trump-Zelensky, épisode 2
Le quatuor résultats d'entreprises, droits de douane, taux d'intérêts et guerre en Ukraine continue à occuper le devant de la scène, mais l'ordre des priorités des investisseurs évolue. Le futur de l'Ukraine revient en première place en début de semaine, d'autant qu'il se jouera peut-être ce soir à la Maison Blanche, où les choses s'étaient plutôt mal passées pour Volodymyr Zelensky lors de sa dernière visite. La Fed reprendra la vedette vendredi avec le symposium de Jackson Hole, sorte de weekend champêtre organisé chaque année par et pour que des banquiers centraux déblatèrent et fassent passer quelques messages au monde financier. Cette année, le thème officieux est "quelle est la date de péremption de Jerome Powell ?".
Avis d'analystes du jour : Société Générale dans les petits papiers de Citi, Galderma et Swissquote revalorisées
Bourse : Valneva progresse au Canada, OPA sur U-Blox et prix cassés sur Tesla
Marchés européens : Valneva inarrêtable, Vestas et Novo Nordisk ne sont pas morts
Les Européens en soutien de Zelensky face aux pressions de Trump sur l'Ukraine
La bourse indienne salue le dynamitage de la taxe sur les biens de consommation
