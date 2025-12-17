Les coupes budgétaires voulues par Donald Trump ont eu des effets néfastes sur certains acteurs, à l'image de la société de conseil en gestion, en technologie et en services d'ingénierie, Booz Allen. Cette entreprise, dont la capitalisation dépasse modestement les 10 milliards de dollars, a connu, sur la décennie 2014-2024, un parcours exceptionnel : le titre a été multiplié par 10. Mais le net ralentissement des contrats civils fédéraux et l'environnement politique obligent désormais la société à accélérer ses réductions d'effectifs et à revoir sensiblement ses ambitions financières.

Booz Allen est l’une des plus anciennes entreprises de conseil en management. À la fin des années 1950, Time Magazine parlait de Booz Allen en ces termes : “le plus grand et le plus prestigieux cabinet de conseil en gestion au monde”. L’activité a peu changé depuis. Booz Allen fournit des services de conseil au gouvernement américain dans les domaines de la défense, du renseignement et des marchés civils. Concrètement, la société intervient sur un large éventail de missions : analyses économiques et commerciales, conseil en technologies de l’information, analyse des opérations, modélisation et simulation ainsi que accompagnement des organisations.

Plus de 95% du chiffre d’affaires provient du gouvernement américain. Les clients du secteur de la défense, comme l’armée, la marine et la NASA, représentent 45% des revenus. Ceux du civil, avec la sécurité intérieure, la justice et les affaires des anciens combattants, 30%. Les unités du renseignement comptent pour 18%, et le solde pour 3%.

Néanmoins, voila un an que le groupe est en difficulté. Au cours des derniers mois, Booz Allen Hamilton a poursuivi et amplifié son mouvement de restructuration avec la suppression de 3 000 salariés sur les 36 000 qu’employait l’entreprise il y a un an. La détérioration est d’autant plus marquée que le deuxième trimestre correspond habituellement au pic d’activité. Cette année, ni grandes signatures de contrats, ni ruée de fin d’exercice n’ont matérialisé ce schéma saisonnier. Parallèlement, le plan de restructuration vise aussi à réduire les coûts. 150 millions de dollars d’économies annuelles sont au programme.

C’est essentiellement l’activité civile (deuxième branche, environ un tiers du chiffre d’affaires) qui est devenue le principal point de fragilité. Lors des derniers résultats trimestriels publiés, les revenus de cette division ont reculé de 25%, tandis que ceux de l’activité renseignement n’ont baissé que de 3%. La défense, principale division, pourtant catégorisée comme plus résiliente, n’a progressé que de 2%.

Sur le plan boursier, le titre a été divisé par deux en un an. Il n’y a pas de perspectives encourageantes à court terme (exercice clos fin mars). Le chiffre d’affaires devrait reculer cette année pour la première fois en dix ans, tandis que les analystes ont revu à plusieurs reprises leurs perspectives de profits à la baisse.

Le tableau n’est toutefois pas uniformément sombre. Booz Allen a généré 395 millions de dollars de trésorerie au deuxième trimestre grâce à un effet favorable du besoin en fonds de roulement. Le carnet de commandes affiche également une certaine solidité : le book-to-bill s’est établi à 1,7x, avec un backlog total de 40,2 milliards de dollars, soit près de 4 années d’activité.

La question centrale reste celle du redémarrage de l’activité civile. Celle-ci est historiquement plus rentable que les autres. Sa contraction pèse donc tout autant sur la croissance que sur les marges.

Dans ce contexte, la phase de transition est délicate. La base de comparaison pourrait devenir plus favorable à partir de l’exercice 2027. Le titre se négocie actuellement 14 fois les bénéfices, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de 23,2 fois observée sur les dix dernières années. Cela semble cohérent avec la faible visibilité et les difficultés de l’activité civile.