Le leader mondial des enchères de véhicules sinistrés chute de 30% depuis le début de l'année. Le titre cote à peine plus de 40 dollars et ne vaut plus que 24 fois ses bénéfices contre une moyenne historique nettement supérieure. L'entreprise, qui évolue au sein d'un solide marché en duopole, semblait jusqu'ici insubmersible. Voyons ce qu'il en est.

Copart gère l’ensemble de la chaîne, depuis la prise en charge du véhicule jusqu’à sa mise en ligne sur la plateforme de vente aux enchères. Les clients principaux sont les assureurs qui sont responsables de 80% des volumes. Les acheteurs de ces véhicules sont des démolisseurs, des réparateurs, des marchands et des exportateurs. La plateforme permet une mise en relation internationale. Près de 40% des véhicules américains partent vers des acheteurs situés hors des États-Unis. Le groupe s’appuie sur un réseau de sites très étendu.

Les véhicules deviennent plus complexes et plus coûteux à réparer, ce qui renforce l’idée que le marché des voitures accidentées restera dynamique à long terme. Elles basculent alors dans la catégorie des véhicules jugés “non réparables” par les assureurs et rejoignent le flux vendu aux enchères.

Ces derniers trimestres, le marché a ralenti. Le nombre de sinistres baisse et la part de conducteurs non assurés ou sous-assurés augmente. Par conséquent, les assureurs confient moins de véhicules à Copart.

IAA, le concurrent, apparaît actuellement plus solide puisqu’il parvient à augmenter ses volumes et remporter de nouveaux contrats. Il reçoit une part croissante des flux de Progressive, un assureur majeur aux États-Unis. Copart perd aussi du terrain auprès d’autres grands assureurs comme GEICO.

Les marges de Copart reculent. Les coûts des installations américaines augmentent plus vite que prévu. Et la hausse du bénéfice par action provient surtout d’éléments extérieurs au cœur du métier, comme des variations d’impôts, des revenus d’intérêt plus élevés ou des gains ponctuels issus de la cession d’équipements.

Cet ensemble a fragilisé la narration qui entoure la société et qui lui a permis de soutenir une valorisation régulièrement supérieure à 30 fois les profits annuels durant des années.

Le marché cesse pour le moment de considérer Copart comme une valeur dont la prime découle naturellement de la qualité du modèle.

Toutefois, le parcours récent du titre ne doit pas reléguer Copart au rang de valeur midcap médiocre de la côte américaine. Le chiffre d’affaires a presque quadruplé en 10 ans tandis que les marges ont nettement progressé. Copart reste un leader technologique qui opère sur un marché concentré. Il possède une empreinte internationale large et bénéficie d’une demande structurelle liée aux coûts de réparation et au réemploi des pièces. L’entreprise conserve aussi une flexibilité financière puisqu’il n’y a pas de dette.

Les perspectives des prochains exercices ne laissent pas entrevoir une violente cassure de la croissance mais une progression plus lente. Le marché attend des preuves de stabilisation et une reprise claire des parts de marché pour accorder de nouveau des multiples de valorisation plus généreux. Lors des prochaines publications, les volumes d’assurance seront l’élément principal à suivre.