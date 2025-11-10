Alors que la mécanique haussière de l'intelligence artificielle est un peu cabossée en ce moment et que des doutes apparaissent sur la trajectoire des taux directeurs aux Etats-Unis, les marchés actions tiennent peut-être leur planche de salut avec la fin du blocage budgétaire à Washington. Les plus tâtillons pourraient argumenter qu'il ne s'agit, somme toute, que d'un retour à la normale. Mais ce n'est pas la nature de l'événement qui compte, c'est la narration positive qui l'entoure.

Les places boursières mondiales ont, en grande majorité, perdu pas mal de terrain la semaine dernière. 1,6% pour le DAX allemand. Un peu plus de 2% pour le CAC 40 en France, 3,1% pour le Nasdaq 100 américain ou 4% pour le Nikkei 225 japonais. Seuls les indices les mieux pourvus en valeurs défensives, principalement des pharmaceutiques, ont tiré leur épingle du jeu : le SMI suisse et le Bel 20 belge ont ainsi grappillé quelques points. Mais globalement, le rouge était mis à cause d'une part des craintes sur le financement de l'essor de l'intelligence artificielle et d'autre part de la trajectoire des taux directeurs aux Etats-Unis, où le shutdown brouille la visibilité sur la politique monétaire en empêchant la compilation et la publication de statistiques clefs en matière d'inflation, d'emploi et d'une kyrielle d'autres indicateurs.

La situation pourrait donc se débloquer après une quarantaine de jours d'impasse budgétaire. Dimanche soir, grâce au soutien controversé de quelques élus démocrates, le Sénat a approuvé la mise au vote d’un texte finançant le gouvernement jusqu’au 30 janvier 2026. Une partie de l’opposition critique ce texte, jugé trop favorable aux républicains. La question la plus sensible, celle du prolongement des remboursements de soins de santé, sera soumise à un vote séparé. Si le texte est adopté par le Sénat, puis par la Chambre, il sera transmis à Donald Trump pour promulgation.

La fin probable du blocage intervient au moment où ses conséquences commençaient à devenir visibles et pénalisantes, c’est-à-dire à avoir des conséquences médiatiques et économiques néfastes. Du point de vue du sentiment des investisseurs, ce n'est donc pas un jeu à somme nulle. Le retour à la normale alimente un biais haussier pour les actions. Le début de semaine sera marqué par cet événement, qui a déjà réveillé l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques en Asie ce matin. Pourquoi les technologiques ? Parce qu'elles sont plus volatiles et offrent un meilleur effet de levier (potentiel de hausse relatif entre deux actions par rapport à un même événement), surtout après avoir subi une petite purge la semaine dernière.

La fin du shutdown dans les jours à venir aura de multiples conséquences. Celle qui finira par cristalliser l'attention des financiers est à n'en pas douter la publication des nombreuses statistiques en souffrance, parce qu'elles donneront des indications sur ce que la banque centrale américaine décidera en décembre lors de sa dernière réunion de politique monétaire de l'année. Quel sera le rythme des annonces ? L'interprétation du stock des données les plus anciennes ? Difficile de le savoir. Manquent notamment à l'appel les données sur l'emploi d'octobre, qui auraient dû être annoncées vendredi dernier, et manqueront encore probablement les chiffres des prix à la consommation et à la production ainsi que les ventes de détail, dont les annonces sont prévues cette semaine.

Les informations à ne pas rater pour bien commencer la semaine :

Aux Etats-Unis, Donald Trump a émis le projet de verser 2000 USD à tous les Américains sauf les "gens à hauts revenus", pour faire passer la pilule de l'inflation liée aux droits de douane.

En Russie, le Kremlin a démenti la disgrâce du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Ce dernier a par ailleurs laissé entendre que Moscou prépare un test nucléaire. Il a aussi affirmé être prêt à rencontrer son homologue américain Marco Rubio.

En Hongrie, Viktor Orban a annoncé avoir obtenu des Etats-Unis un "bouclier financier", en cas de déstabilisation du système financier hongrois.

En Chine, l'inflation a fait son retour en octobre, contre toute attente. Les prix à la consommation ont progressé de 0,2% sur un an, leur plus forte hausse des neuf derniers mois. La contraction des prix à la production s'est en revanche poursuivie, mais un peu plus modérément que prévu. Pékin a par ailleurs fait des concessions pour cesser le blocage entourant le fournisseur de puces critiques pour l'automobile Nexperia.

Dans le domaine de l'IA, les grandes plateformes s'emploient à minimiser les craintes sur des investissements à pertes, qui ont provoqué quelques soubresauts sur les marchés. Ce sujet risque de hanter encore longtemps la sphère médiatico-financière, mais il ne faut pas oublier que les entreprises US du secteur sont très largement soutenues par l'administration américaine. En effet, ce n'est pas tant une question de financement que d'hégémonie mondiale. Pendant que les Européens se demandent comment légiférer pour contrôler les IA, Washington met les bouchées doubles pour prendre le leadership mondial en la matière sur le principe du winner take all (le premier arrivé rafle tout) pour obtenir le contrôle à terme. C'est la version IA du quoi qu'il en coûte.

Sur l'agenda macro de la semaine : il est encore un peu tôt pour espérer le retour des statistiques officielles aux Etats-Unis, le temps que la machine redémarre si la fin du shutdown est actée. En Europe, l'indice ZEW de confiance des financiers allemands (mardi) et le PIB britannique du T3 (jeudi) seront les principaux temps forts de la semaine.

Sur l'agenda des entreprises, on attend les résultats des stars chinoises de la tech (Alibaba, Tencent, Netease ou SMIC), ainsi que des sociétés américaines exposées à l'IA (CoreWeave, Applied Materials...) et quelques grandes capitalisations européennes (Infineon, Siemens AG, Compagnie Financière Richemont, Allianz...).

En Asie Pacifique, la hausse s'est installée pour démarrer la semaine, après l'accord de principe trouvé au Sénat américain pour mettre fin au blocage budgétaire. Les valeurs technologiques permettent à plusieurs indices de grimper en séance ou en fin de parcours : Nikkei 225 au Japon (+1,3%), Hang Seng à Hong Kong (+1,4%), KOSPI en Corée du Sud (+3,2%) et TAIEX à Taiwan (+0,8%). L'Inde (+0,6%) et l'Australie (+0,8%) progressent aussi. L'Europe est attendue confortablement dans le vert à l'ouverture.

Le CAC 40 gagne 1,1% à 8 039 points dans les premiers échanges. Le SMI prend 0,8% à 12 392 points. Le Bel 20 atteint 4 960 points, en progression de 0,9%.

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

ArgenX : Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 750 à 850 USD.

ASR Nederland : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 55 à 63 EUR.

Commerzbank : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 35 à 37 EUR.

Crédit Agricole : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 19 à 18 EUR.

Daimler Truck : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 40 EUR.

Equinor : Baptista Research passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 27,70 USD à 26,40 USD.

Eurazeo : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 82 EUR à 84 EUR.

Euronext : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 130 à 140 EUR.

Exail Technologies : Kepler Cheuvreux démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 105 EUR.

Experian : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 3374 à 4185 GBX.

GSK : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 41,50 USD à 45,10 USD.

Huscompagniet : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 65 DKK à 45 DKK.

Johnson Matthey : BNP Paribas démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 5400 GBX.

Julius Bär : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 57 à 60 CHF. Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 69 à 70 CHF.

Mondi : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 900 à 760 GBX.

Montea : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 71 EUR à 74 EUR.

NN Group : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 55 à 68 EUR.

Sampo : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 10 EUR.

Safran : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 312 à 325 EUR.

Sandoz Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 CHF.

Siemens Energy : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 55 à 134 EUR.

Stellantis : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 8,50 à 9 EUR.

Suss Microtec : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 31 à 42 EUR.

TF1 : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 10,30 à 9,50 EUR.

TotalEnergies : Piper Sandler & Co reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 69 à 70 USD.

Ubisoft Entertainment : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 10 à 8 EUR.

Warehouses De Pauw : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 23 EUR à 24 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé.

Euronext a ajusté les conditions de son offre publique sur Athex, l'opérateur de la Bourse d'Athènes, avec un seuil d'acceptation abaissé de 67% à 50% des actions et droits de vote, plus une action.

L'Allemagne va acheter 20 hélicoptères de plus à Airbus pour 1 MdEUR.

Legrand annonce un plan de rachat d'actions.

Eiffage a remporté un partenariat public-privé pour la construction et la maintenance d'un établissement pénitentiaire en Belgique.

Vallourec annonce le départ de son directeur financier Sascha Bibert en décembre. Par ailleurs, le groupe investit 48 millions de dollars pour développer ses activités à Youngstown, dans l'Ohio.

Emeis refinance sa dette et allonge sa maturité, ce qui doit lui permettre de sortir de son plan de sauvegarde plus tôt que prévu.

Innate Pharma reçoit l'autorisation de la FDA pour avancer son essai confirmatoire de phase III évaluant lacutamab dans les lymphomes T cutanés.

Roctool annonce une augmentation de capital de 1,4 million d'euros.

Genfit publie des précliniques sur son G1090N.

Gensight lève 2 MEUR par placement privé.

Néovacs tire sur son financement dilutif.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Siemens AG serait favorable à une scission directe de sa participation dans Siemens Healthineers, selon Bloomberg.

Hannover Re relève son objectif de bénéfice pour 2025 à environ 2,6 milliards d'euros.

Diageo recrute l'ancien directeur général de Tesco et président d'Haleon, Dave Lewis, au poste de CEO. Par ricochet, Lewis quitte la présidence d'Haleon au profit de Vindi Banga.

Salzgitter réduit à nouveau ses prévisions.

JTC accepte une offre de rachat de 2,3 milliards de livres de la part de Permira.

SSE serait en train d'étudier différentes options pour lever plusieurs milliards de livres afin de renforcer son bilan, selon Bloomberg.

Nexi confirme l'offre de TPG pour les actifs de son unité bancaire numérique.

En phase III, un médicament de Roche réduit le taux de rechute chez les patients atteints de sclérose en plaques.

Northern Data va fusionner avec Rumble.

Stadler Rail étudie un recours après avoir perdu un gros contrat auprès des CFF au profit de Siemens AG.

Barco va racheter 30 MEUR d'actions.

Wisekey veut faire coter sa filiale Wisesat au Nasdaq.

Le projet de partenariat entre Leclanché et Pinnacle International Venture Capital a échoué.

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Samsung est en pourparlers avancés avec Barclays pour lancer une carte de crédit grand public aux Etats-Unis, selon le WSJ.

Olympus flambe de 15% après avoir annoncé une grosse restructuration.

