La fin du shutdown, soupir de soulagement sur fond de désillusion
Publié le 10/11/2025 à 11:40
|14:23
Alors que la mécanique haussière de l'intelligence artificielle est un peu cabossée en ce moment et que des doutes apparaissent sur la trajectoire des taux directeurs aux Etats-Unis, les marchés actions tiennent peut-être leur planche de salut avec la fin du blocage budgétaire à Washington. Les plus tâtillons pourraient argumenter qu'il ne s'agit, somme toute, que d'un retour à la normale. Mais ce n'est pas la nature de l'événement qui compte, c'est la narration positive qui l'entoure.
