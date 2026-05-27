Le marché semble convaincu que la période faste peut se prolonger, mais dans un secteur du charbon en perte de vitesse, combien de temps les prix pourront-ils tenir le haut du pavé ?

Les politiques publiques et les forces du marché de l'énergie plafonnent désormais la croissance de la demande de charbon au lieu de la stimuler. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a estimé la consommation mondiale de charbon à un record de 8,9 milliards de tonnes en 2025, mais prévoit un plateau suivi d'un déclin d'ici 2030, marquant une rupture nette avec deux décennies d'expansion continue.

À court terme, les prix conservent leur dynamique. La Banque mondiale anticipe une hausse des prix mondiaux de l'énergie de 24% d'ici la fin 2026, entraînant les cours du charbon vers le haut d'environ 20% sur un an, soit la plus forte progression depuis le choc énergétique de 2022. Cette situation crée une configuration singulière : les prix sont vigoureux, mais la courbe de la demande à long terme s'aplatit. En clair, il s'agit d'un marché qui bascule d'une logique de croissance vers une demande de remplacement, où les volumes importent moins que les cycles de prix et la maîtrise des coûts.

L'Australie se trouve au cœur de cette transition. Elle demeure le deuxième exportateur mondial de charbon avec environ 25% des parts de marché et de vastes réserves concentrées dans le Queensland. Toutefois, les prévisions gouvernementales indiquent que les revenus d'exportation devraient passer de 385 milliards de dollars américains en 2024-25 à 354 milliards d'ici 2026-27, signalant un fléchissement des volumes ou des prix réalisés à venir.

Stanmore Resources, producteur de charbon métallurgique basé dans le Queensland, opère dans un contexte où la tarification joue encore en sa faveur, mais où la croissance des volumes n'est plus un levier aisé.

Perte de vitesse des volumes

Stanmore fait face à un nouveau défi cette année : la bataille des volumes. Au premier trimestre 2026, la production vendable a reculé à 3,2 Mt contre 3,3 Mt un an plus tôt (-3%), et les ventes ont chuté plus lourdement à 3 Mt contre 3,2 Mt (-6,3% sur un an) après le passage d'un cyclone en début de trimestre. La reprise de mars a aidé, mais elle est intervenue tardivement : les tonnes qui ne sont pas expédiées à temps ne sont pas comptabilisées.

Les prix réalisés du charbon ont bondi de 139 à 152 USD/t (+9,5% sur un an), permettant de compenser la pression sur les volumes. Cependant, le mix produit s'est dégradé : la part du charbon thermique est passée de 6% à 8% des ventes. Le charbon thermique étant moins cher, il a pesé sur la tarification globale, de sorte que le revenu par tonne n'a pas progressé autant que ne le laissait suggérer la hausse du prix de référence.

Les coûts ont dérapé, et le calendrier n'a pas été clément. La hausse des prix du diesel et l'intensification des activités de découverture (le creusement des sols pour atteindre le charbon) se sont manifestées durant le trimestre, précisément au moment où les volumes baissaient, une combinaison qui tire généralement les coûts unitaires vers le haut.

Exploiter le rallye boursier

L'action Stanmore a connu un beau parcours l'an dernier avec une hausse de 33,3%, mais le marché semble déjà intégrer beaucoup d'optimisme. Le titre s'échange désormais à 2,6 AUD, restant sous son plus haut de 52 semaines à 3,1 AUD, mais l'enjeu réside surtout dans la tension des valorisations sous-jacentes.

Sur la base des estimations pour l'exercice 2026, le titre se négocie à 37,9 fois les bénéfices prévisionnels, un bond massif par rapport à sa moyenne ajustée sur trois ans de 13,5 fois. Il ne s'agit pas d'une simple prime liée à l'amélioration du sentiment, mais d'un véritable changement de paradigme de valorisation.

Les analystes estiment manifestement qu'il reste du potentiel dans ce rallye. Les trois analystes suivant la valeur recommandent l'achat, avec un objectif de cours moyen de 3,1 AUD, soit un potentiel de hausse de 23,7%.

Lorsqu'une valeur minière s'échange à près de trois fois sa valorisation habituelle, la marge d'erreur devient extrêmement réduite.

Risques à l'horizon

Stanmore bénéficie toujours d'un marché où les prix du charbon restent porteurs, mais les gains faciles s'estompent. Les perturbations de volumes, la hausse des coûts opérationnels, un mix produit moins favorable et la pression croissante de la dette commencent à peser davantage.

Le risque majeur est que le marché croie que la société traverse une phase de croissance rapide et significative, alors même que l'industrie du charbon dans son ensemble se transforme lentement en une activité de maintenance. Si les prix venaient à s'essouffler, même légèrement, les investisseurs pourraient commencer à examiner de bien plus près les fondamentaux sous-jacents.