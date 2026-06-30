La récente envolée du cours du cobalt a dopé la capitalisation boursière du géant chinois CMOC, qui assure à lui seul environ un tiers de la production mondiale.

Le premier producteur du métal stratégique - près de 120 000 tonnes l'an dernier - exploite deux gisements massifs en République Démocratique du Congo, où le cobalt, en plus de la quantité, s'y trouve d'excellente qualité, car il y est souvent un sous-produit de mines de cuivre très riches, ce qui rend son extraction singulièrement économique.

La RDC elle-même représente en l'état plus des trois quarts de la production mondiale de cobalt, dont les deux tiers de la demande découlent des batteries rechargeables, tandis que le reste est largement consacré aux superalliages utilisés dans l'aéronautique, l’énergie et la défense.

Le marché a récemment été bouleversé par la décision de la RDC de restreindre l'exploration de cobalt à de stricts quotas, avec une volonté manifeste de manipuler le cours et d'utiliser à profit sa position stratégique pour l'instant non reproductible, le temps que d'autres pays producteurs - Australie, Indonésie et Canada - stimulent éventuellement leur propre production.

Il n'est pas dit que ceci arrive à court, moyen, ni même long terme, sauf peut-être en Indonésie, tant aucun d'entre eux ne peut rivaliser avec la production à bas coût de la RDC, sans même parler des obstacles réglementaires et environnementaux tout à fait conséquents. Par ailleurs, de nouveaux circuits de recyclage du cobalt entreront bientôt dans la partie.

Du reste, en moyenne, et sauf épisodes spéculatifs inhabituels, comme en 2018 avec l'arrivée massive des véhicules électriques, lorsque les constructeurs automobiles se sont subitement tous précipités pour sécuriser leurs approvisionnements, ou plus récemment avec les quotas mis en place par la RDC, le cours du cobalt évoluait sur des niveaux moyens qui ne permettaient pas de rentabiliser de nouveaux investissements de capacité.

Cependant, entre les plus bas de 25 000-30 000 dollars la tonne et les cours records de 2018 à 95 000 dollars la tonne, la flambée récente autour de 55 000-60 000 dollars la tonne - la troisième en dix ans - a cette fois-ci aiguisé l'appétit des investisseurs pour les titres CMOC, cotés à Shanghai et à Hong Kong, dont le cours a doublé en deux ans.

Cet épisode marque une rupture nette après dix années de stagnation boursière possiblement injustifiée. CMOC cumulait certes les tares - cotation en Chine, dépendance au pays le plus risqué de la planète, activité minière hyper cyclique, etc. - mais avait tout de même multiplié sa production par quinze et son chiffre d'affaires par trente sur la période 2016-2025.

Le groupe chinois générait en outre de très substantiels profits qu'il redistribuait généreusement à ses actionnaires sous forme de dividendes, le tout avec une dilution limitée et un bilan préservé, sans dette nette.

Pour les spéculateurs avertis, voici donc un scénario de billard à trois bandes sur un marché sensible et ultra-concentré qui pourrait servir de modèle pour les prochains épisodes du genre.