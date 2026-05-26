Depuis la mise en service de la première turbine HA en 2016, la flotte compte désormais 128 unités réparties dans 21 pays et a généré une capacité de production d'environ 74 gigawatts (GW), soit l'équivalent de la consommation électrique de plus de 55 millions de foyers américains.
Cette étape souligne également la performance croissante des services HA de GE Vernova : chaque nouvelle turbine mise en service aujourd'hui s'accompagne généralement d'un contrat de maintenance et de performance à long terme, assurant ainsi à GE Vernova un carnet de commandes de services à forte marge pour les décennies à venir.
" Le franchissement du cap des 4 millions d'heures de fonctionnement commercial témoigne de la performance, de la fiabilité et de la pertinence de notre flotte d'unités HA dans le contexte énergétique actuel ", a déclaré Eric Gray, DG du segment Énergie de GE Vernova.
" Cette étape importante reflète la confiance que nos clients accordent à la technologie HA de GE Vernova et à son rôle reconnu dans le soutien d'une production d'énergie flexible à travers le monde."
GE Vernova Inc. est un groupe industriel organisé autour de 3 pôles d'activités :
- fabrication et entretien de technologies de gaz, nucléaires, hydroélectriques et à vapeur (51,3%) ;
- développement de systèmes d'électrification (25%) : solutions de transport, de distribution, de conversion et de stockage de l'électricité ;
- production de l'énergie éolienne (23,7%) : à partir des pales terrestres et des éoliennes offshore.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (45,6%), Europe (19,9%), Moyen-Orient et Afrique (14,2%), Asie (12,2%) et Amériques (8,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.