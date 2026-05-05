La forte chute du bénéfice net trimestriel de Diamondback Energy
Diamondback Energy a publié hier soir un bénéfice net au premier trimestre 2026 de 25 millions de dollars contre 1,405 MdUSD il y a un an à la même période. Par action dilué il ressort à 0,08 USD contre 4,83 USD un an auparavant.
En revanche, le chiffre d'affaires du groupe américain spécialisé dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel sur ce trimestre s'est élevé à 4,24 MdsUSD, en augmentation par rapport aux 4,05 MdsUSD enregistrés l'année précédente.
Le free cash flow a aussi progressé sur un an de 10,36% à 1,705 MdUSD contre 1,545 MdUSD.
Sur cette période, les volumes de production quotidiens consolidés (pétrole, gaz et liquides de gaz naturel) s'élèvent à 979 356 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) contre 850 656 bep/j un an plus tôt.
Il a relevé son dividende trimestriel de base à 1,10 USD par action, soit une hausse de 5%, pour ce premier trimestre 2026. Il sera payable le 21 mai aux actionnaires inscrits à la clôture du marché le 14 mai prochain.
Prévisions de production annuelle relevées
Suite à cette publication trimestrielle, Diamondback Energy anticipe pour 2026 des dépenses d'investissement d'environ 3,9 MdsUSD contre 3,75 MdsUSD précédemment.
La société cible, par ailleurs, désormais sur une production de pétrole, gaz et liquides de gaz naturel supérieure à 972 000 bep/j en 2026, contre une estimation initiale comprise entre 926 000 et 962 000 bep/j.
En outre, sur l'ensemble de l'exercice en cours, elle a relevé ses objectifs de production de pétrole à plus de 520 000 barils de pétrole par jour (MBO/j) contre une fourchette antérieure entre de 500 000 à 510 000.
Diamondback Energy, Inc. est spécialisé dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de pétrole brut (89,8%) : 123,3 millions de barils produits en 2024 ;
- production de gaz naturel liquéfié (9,3%) : 49,7 millions de barils produits ;
- production de gaz naturel (0,9%) : 5,6 milliards de m3 produits.
La totalité du CA est réalisée aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.