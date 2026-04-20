La fragilité du cessez-le-feu préoccupe à nouveau Wall Street

Alors que le cessez-le-feu au Moyen-Orient semble plus fragile que jamais, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 (-0,4% dans les deux cas) préfigurent un début plutôt morose pour une semaine qui verra la montée en puissance des publications d'entreprise.

Le soulagement de vendredi, après la réouverture éphémère du détroit d'Ormuz par l'Iran, aura été de courte durée : le maintien par Donald Trump de son blocus des ports iraniens a conduit Téhéran à revenir sur sa décision dès samedi.



Pire, la marine américaine a saisi un cargo battant pavillon iranien et un navire de la CMA CGM "a fait l'objet hier de tirs de semonce" dans le détroit d'Ormuz, a indiqué dimanche à l'AFP le groupe français de transport maritime.



Un cessez-le-feu plus fragile que jamais



Ces derniers évènements montrent un cessez-le-feu plus fragile que jamais, alors qu'il doit théoriquement expirer ce mercredi, et qu'une reprise des discussions entre Washington et Téhéran pour un accord de paix plus durable semble à ce stade très improbable.



"Plus le détroit d'Ormuz restera fermé, plus les risques pour la croissance économique mondiale et l'inflation seront élevés", prévient Niall Gallagher, investment managers, european equities, chez Jupiter AM.



Selon le professionnel, l'Asie sera la plus touchée par cette situation, suivie de l'Europe, et les États-Unis le seront moins, "compte tenu de leur autosuffisance dans la plupart des domaines énergétiques".



Les investisseurs devraient donc rester très attentifs à l'évolution de la situation au Moyen-Orient dans les prochaines heures, d'autant plus que l'actualité se montre relativement peu chargée ce lundi aux Etats-Unis.



Aucune donnée macroéconomique n'est prévue aujourd'hui, mais les prochains jours verront paraître les ventes de détail pour mars, l'indice PMI préliminaire d'avril et l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan.



La saison des résultats va monter en puissance



Surtout, la semaine verra s'amplifier les publications trimestrielles des grandes entreprises américaines, avec par exemple celles attendues de UnitedHealth, RTX, Tesla, IBM, AT&T, Boeing, Intel, American Express ou SLB.



"Nous attendons une surprise positive comme d'habitude pour les résultats du 1er trimestre, fondée sur la dynamique des révisions observée au cours du trimestre", pronostiquait Citi en début de semaine dernière.



"Les dépassements d'attentes et relèvements d'objectifs dans le secteur technologique (en particulier les semi-conducteurs) seront essentiels pour indiquer l'orientation des résultats", poursuivait la banque américaine.



Au sujet des conséquences de la situation géopolitique pour les entreprises, Citi estimait que "l'épisode de 2022 offre un guide utile sur la façon dont une hausse des prix du pétrole peut avoir des impacts durables".



"Nous ne nous attendons pas à une répétition mais devons respecter la comparaison, car les risques pour les fondamentaux pourraient commencer à apparaître si les prix du pétrole restent durablement élevés au 2e trimestre", prévient-elle.