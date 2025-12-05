La Française de l'Energie est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d'énergies. La Française de l'Energie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l'énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'électricité (42,5%) ; - vente de gaz (26,6%) ; - vente de chaleur (1,6%) ; - autres (29,3%) : développement et exploitation d'unités d'épuration et de liquéfaction du biogaz, et production d'hydrogène vert. 71% du CA es réalisé en France.