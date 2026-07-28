La France retrouve la première place européenne… mais pas celle dont on se vante : avec 57,3% du PIB consacré aux dépenses publiques, elle dépasse de nouveau tous ses voisins.

Un retour au sommet

Dans les tableaux d’Eurostat, la France retrouve une première place dont elle s’était momentanément éloignée : au premier trimestre 2026, la dépense publique française représente 57,3% du PIB, ce qui la replace devant la Finlande, retombée à 56,8%. L’écart avec la moyenne de l’Union européenne est considérable : 7,5 points, puisque l’ensemble de l’UE se situe à 49,8% du PIB.

Malgré la fin de l’urgence sanitaire, malgré le reflux de l’inflation de 2024, malgré les discours répétés sur le redressement budgétaire, le poids de la sphère publique française demeure exceptionnel en Europe.

Mais ce sacre mérite d’être replacé dans une chronologie plus large. Sur l’ensemble de l’année 2025, la France n’était pas encore première : ses dépenses publiques représentaient 57,2% du PIB, contre 57,5% pour la Finlande. Le basculement de 2026 est donc d’abord un phénomène trimestriel, mesuré en données désaisonnalisées, et non une rupture statistique absolue avec l’année précédente. Cette nuance est essentielle, car elle évite de transformer un indicateur conjoncturel en symbole trop facile. Ce que disent vraiment les chiffres, c’est moins un “retour soudain” qu’une installation durable de la France dans le très haut du classement européen.

Ce contexte est d’autant plus sensible que la France est engagée, depuis l’été 2024, dans la procédure européenne pour déficit excessif, et que les institutions communautaires considèrent désormais la trajectoire budgétaire française comme un sujet structurel, non plus conjoncturel. Le pays est observé comme l’un des cas tests de la soutenabilité budgétaire dans une grande économie de la zone euro.

Une dépense qui n’est jamais vraiment redescendue après les crises

Pour comprendre cette situation, il faut revenir quelques années en arrière. Avant la pandémie, la part des dépenses publiques dans le PIB s’élevait encore à 55,6% en 2019 selon l’Insee. Elle a ensuite bondi à 62,% en 2020 sous l’effet cumulé du fameux “quoi qu’il en coûte”, de la chute de l’activité et des dispositifs d’urgence. Depuis, la décrue a bien eu lieu, mais elle est restée incomplète : 59,5% en 2021, 58,4% en 2022, 56,8% en 2023, 57,0% en 2024, puis 57,2% à 57,3% en 2025. La France s’est donc éloignée du pic Covid, mais elle n’est jamais revenue à son point de départ d’avant-crise.

En valeur absolue, l’ampleur est encore plus parlante. La dépense publique atteint 1 714,2 MrdsEUR. Elle progresse encore de 2,5% sur un an, après +4,0% en 2024, alors même que le PIB en valeur ne croît pas au même rythme. Les recettes publiques, elles, augmentent de 3,9% pour atteindre 1 561,6 MrdsEUR, soit 52,1% du PIB.

La dépense n’avance pas partout au même rythme. Les prestations sociales en espèces et en nature atteignent 771,0 MrdsEUR, en hausse de 23,6 milliards sur un an. À elles seules, elles représentent environ 45% de la dépense publique totale. Les charges d’intérêts grimpent, elles, à 64,7 MrdsEUR, en hausse de 11,2% sur un an. La baisse de l’inflation a bien ralenti certaines progressions mécaniques, mais elle n’a pas suffi à inverser la pente générale. Et dès le premier trimestre 2026, l’Insee note encore une baisse des recettes publiques de 4,0 milliards d’euros, tandis que les dépenses remontent de 2,0 milliards, ce qui porte le besoin de financement des administrations publiques à 5,1% du PIB sur le trimestre, après 4,3% fin 2025.

Pourquoi la France dépense davantage que ses voisins

Le débat public traite souvent la dépense publique française comme un bloc homogène, presque comme une anomalie un peu opaque. Pourtant, les travaux de la Banque de France montrent que l’écart avec les autres grands pays de la zone euro s’explique avant tout par la structure du modèle social français. En 2023, la France affichait déjà la dépense publique la plus élevée de la zone euro à 57,0% du PIB, soit 7,5 points de plus que la moyenne. Selon la Banque de France, près des deux tiers de cet écart proviennent de dépenses de protection sociale plus élevées, à hauteur de +5 points de PIB. Les principales composantes sont connues : +2,2 points pour les retraites, +1,5 point pour la santé, puis des écarts plus modestes sur le chômage et d’autres prestations. À cela s’ajoutent des dépenses plus fortes dans les affaires économiques, le logement et l’éducation.

Autrement dit, la France ne dépense pas davantage seulement parce qu’elle aurait un “État plus gros “ au sens administratif du terme. Elle dépense davantage parce qu’elle socialise davantage certains risques et certains coûts : la vieillesse, la santé, le logement, une part des politiques familiales et éducatives. C’est une réalité comptable, mais aussi un choix collectif historique. La difficulté apparaît lorsque ce choix n’est plus financé par une croissance suffisante, ni par des recettes durablement dynamiques, et qu’il bascule alors dans le recours structurel à l’endettement. C’est là que le débat change de nature : il ne porte plus sur l’utilité de la dépense, mais sur sa soutenabilité. Cette lecture est une inférence appuyée par la composition même des écarts observés par la Banque de France et par la dynamique des comptes publics de l’Insee.

Le vertige vient surtout de la dette, pas seulement du ratio de dépenses

Le vrai basculement politique et économique ne se lit pas seulement dans le 57,3% du PIB. Il se lit dans ce qu’il produit sur la dette. À la fin du premier trimestre 2026, la dette publique française atteint 117,6% du PIB selon Eurostat. C’est le troisième ratio le plus élevé de l’Union européenne, derrière la Grèce à 143,5% et l’Italie à 138,9%.

Surtout, la France figure parmi les pays où la hausse est la plus rapide : sur un an, le ratio a gagné 4 points de PIB, tandis que la Grèce, elle, a réduit sa dette de 9,4 points. Le classement de la dette n’est donc pas seulement mauvais ; sa trajectoire est devenue préoccupante en comparaison européenne.

Cette dégradation se transmet déjà au coût du financement. La France a émis au printemps 2026 une obligation à dix ans à 3,73%, soit le rendement le plus élevé pour cette maturité depuis 2011. La Cour des comptes constatait dès février 2026 que les taux français avaient rejoint un niveau très proche de ceux exigés en Italie et en Grèce, et mentionnait un taux d’emprunt autour de 3,5%. Ces derniers jours, l’OAT à dix ans a approché de nouveau la barre symbolique des 4%, signe que les investisseurs exigent désormais une prime plus élevée pour prêter à la France.

OAT 10 ans - France

Zonebourse

Les avertissements ne viennent plus d’un seul camp

La Commission européenne projette un déficit public à 5,1% du PIB en 2026, puis 5,7% en 2027 à politiques inchangées. Elle anticipe une dette publique à 118,1% du PIB en 2026, puis 120,2% en 2027. Dans son analyse, la progression de la dette s’explique par la persistance de déficits primaires élevés et par la hausse des intérêts, qui atteindraient 2,6% du PIB en 2026 puis 2,8% en 2027.

Le FMI tient un discours similaire. Dans son Article IV publié en juillet, il souligne que des déficits et une dette élevés, combinés à une croissance modeste et à des pressions de dépenses liées notamment à la défense, au vieillissement, et aux transitions numérique et climatique, rendent urgente une stratégie budgétaire crédible et pluriannuelle. Le conseil d’administration du Fonds appelle explicitement à une consolidation “growth-friendly” et tirée par la dépense, tout en protégeant les plus vulnérables. Là encore, le message n’est pas celui d’une austérité aveugle, mais d’un redéploiement devenu indispensable.

La Cour des comptes, de son côté, emploie un ton plus sévère. Elle estime que la réduction du déficit en 2025 a reposé exclusivement sur 23 milliards d’euros de hausses d’impôts, et elle avertit qu’en l’absence d’un effort plus structurel la dette continuera d’augmenter. Elle juge même qu’un retour progressif à une trajectoire plus vertueuse à partir de 2027 ne permettrait, dans le meilleur des cas, que de revenir en 2035 au niveau de dette atteint en 2025. Son avertissement central est redoutablement concret : les dépenses d’intérêts pourraient dépasser 100 MrdsEUR à l’horizon 2029, comprimant de plus en plus le reste de la dépense publique.

Le vrai débat porte désormais sur l’ampleur de l’ajustement

Le rapport remis le 15 juillet 2026 à Bercy par quatre économistes à la demande du gouvernement : Xavier Jaravel, Xavier Ragot, Jean-Luc Tavernier et Natacha Valla pousse la logique encore plus loin. À politique inchangée, il projette un déficit à 5,9% du PIB dès 2027, puis proche de 7% en 2030. La dette passerait alors de 118% du PIB en 2026 à plus de 130% en 2030. La charge de la dette augmenterait d’environ 10 MrdsEUR par an entre 2027 et 2030. À ces tensions s’ajouteraient 47 MrdsEUR de dépenses de retraite supplémentaires d’ici 2030 et 40 milliards pour la santé, auxquels s’ajoutent aussi la défense et la contribution française au budget de l’Union.

Pour simplement stabiliser le poids de la dette au cours du prochain quinquennat, les économistes estiment qu’il faudrait un ajustement budgétaire cumulé de 126 MrdsEUR d’ici 2032. Leur recommandation principale n’est pas une coupe uniforme dans tous les budgets, mais une revue ciblée des dépenses, avec un accent mis sur les mécanismes d’indexation automatique. re, chaque période d’inflation laisse une empreinte durable sur la dynamique budgétaire.

Il faut cependant résister à une lecture trop sommaire. Le classement européen des dépenses publiques ne signifie pas, à lui seul, que la France serait condamnée par un excès de générosité ou par un prétendu “gaspillage” généralisé. Il signifie plus précisément que le pays a choisi, depuis des décennies, de faire porter par la collectivité une part inhabituellement élevée des coûts sociaux, sanitaires et démographiques — et qu’il n’a pas, en parallèle, réorganisé assez vite son appareil public ni relancé suffisamment son potentiel de croissance pour financer durablement ce choix.

Au fond, mon titre de “championne d’Europe” pour cet article est statistique. Il suggère un podium ; mais il faudrait plutôt y voir un thermomètre. Le 57,3% du PIB du premier trimestre 2026 ne raconte pas seulement un goût français pour la dépense publique. Il laisse entrevoir un pays qui protège beaucoup, vieillit vite, emprunte cher, et découvre qu’il ne pourra plus différer éternellement l’arbitrage entre niveau de protection, efficacité de la dépense et soutenabilité de la dette. La France n’est pas encore au bord de la rupture financière, mais elle est entrée dans une zone où chaque dixième de déficit supplémentaire coûte plus qu’avant, et où chaque report de réforme rend l’ajustement futur plus rude.