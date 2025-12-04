La France vieillit et fait moins d'enfants. Dans un rapport, la Cour des comptes signe le constat et le diagnostic : la faible natalité, combinée au vieillissement, va lester durablement les finances publiques. Et le temps presse pour en tirer les conséquences.

2025, année-charnière : plus de décès que de naissances

Le symbole est lourd. Pour la première fois depuis l’après-guerre, la France devrait enregistrer en 2025 plus de décès que de naissances. Les chiffres récents donnent l’échelle du décrochage : en octobre, les naissances ont reculé de 3,6% sur un an ; en cumul depuis janvier, -2,3%. La moyenne quotidienne s’établit à 1 780 naissances en 2025 : un plancher historique. Le total annuel passerait sous 650 000, contre 800 000 en 2015 — soit une chute d’environ 19% en dix ans.

Insee

La conséquence est mécanique : le pays vieillit rapidement. Selon l’institut Montaigne, les plus de 65 ans représenteront 26 à 28% de la population en 2040. Des chiffres qui corresponds à ceux de l’INED. Le ratio actifs/inactifs — 1,5 aujourd’hui — glisserait vers 1 pour 1 d’ici 2070. On devine l’onde de choc sur un système de retraites déjà sous tension et sur les équilibres intergénérationnels.

Projection de population en France

INED

Mais ce n’est pas qu’une histoire française

Deux tiers des habitants de la planète vivent désormais dans des pays dont la fécondité est inférieure au seuil de renouvellement (2,1 enfants par femme). L’Asie est en première ligne : la Corée du Sud navigue bien en-dessous du seuil, la Chine, l’Indonésie, le Japon, les Philippines sont sous pression. L’Amérique du Sud n’est pas épargnée. L’Inde, après une ascension démographique fulgurante, est passée d’un taux de 5,7 en 1950 à 2 aujourd’hui. Seule l’Afrique affiche encore des taux élevés — avec, corollaire, une mortalité qui le reste aussi. Les projections de l’INED tracent même un scénario inédit : une population mondiale en déclin dans la seconde moitié du XXIᵉ siècle — une première depuis la grande Peste médiévale. Toutes les politiques natalistes testées jusqu’ici n’ont pas inversé la tendance à grande échelle. Beaucoup de démographes y lisent une révolution anthropologique : davantage d’individus choisissent de ne pas avoir d’enfants, par aspiration à une vie plus autocentrée, plus mobile, plus longue à apprendre et à se réinventer.

Projection de population mondiale

INED

Retour en France : L’effet ciseau, grandeur nature

Dans un rapport publié cette semaine, la Cour pointe d’un côté, que la population active se contracte, ce qui réduit la capacité de financement. De l’autre, les dépenses dites "sensibles au vieillissement" — retraites, santé, dépendance — gonflent sans relâche et pèsent déjà plus de 40% de la dépense publique. 2025 fait date : la courbe des naissances croise celle des décès. L’indicateur de fécondité a reculé à 1,62 enfant par femme en 2024.

Cette bascule ne joue pas qu’avec des pourcentages : elle affecte la croissance réelle. Un taux d’emploi déjà inférieur à celui de l’Allemagne (77%), une productivité qui peut se tasser avec l’âge si la formation continue n’accroche pas le wagon technologique, un taux d'épargne qui explose… L’arithmétique est implacable. Pour la Commission européenne — rappelée par la Cour — le vieillissement rogne la croissance potentielle française d’environ 0,2 point par an en moyenne entre 2022 et 2070. Même si, nuance importante, une hausse du taux d’emploi ou une montée en compétences peuvent amortir l’impact.

La facture publique, ligne par ligne

Quand la démographie change, les recettes décrochent, les dépenses tiennent leur cap. À structure inchangée — c’est-à-dire si la dépense par tête et par tranche d’âge reste au niveau de 2024 — le ratio de dépenses publiques grimperait à 60,8% du PIB en 2070, contre 57 % en 2024.

Ratio dépenses publiques/PIB

Insee

Pour stabiliser ce ratio, il faudrait, toutes choses égales par ailleurs, réduire de 6,1% la dépense publique par habitant d’ici 2070. On voit la difficulté : l’inertie est forte, les besoins sociaux le sont davantage, et les marges de manœuvre budgétaires se rétrécissent

Les Echos

L’immigration ? La Cour n’en fait ni un chiffon rouge, ni une baguette magique. Elle peut être un "facteur d’ajustement", mais ses effets budgétaires nets sont aujourd’hui neutres ou légèrement négatifs en France, en raison d’une intégration incomplète au marché du travail. Autrement dit : le cœur du sujet reste domestique — productivité, taux d’emploi, qualité de l’investissement public, trajectoire des dépenses sociales.

Qui paie, comment, et jusqu’où ?

Les modalités actuelles de financement de la perte d’autonomie — CSG, contribution solidarité autonomie — ne suffiront "vraisemblablement" pas face au choc démographique des générations du baby-boom. La Cour le dit sans détour : "Même si l’offre de travail augmentait nettement, il ne sera pas nécessairement possible que la solidarité nationale finance seule l’intégralité des dépenses de protection sociale correspondant au vieillissement." Le message, à peine voilé, tient en un mot : diversification.

Diversification des sources, d’abord. Élargir l’assiette au-delà des seuls revenus du travail — consommation, bases plus larges et moins évasives — pour répartir l’effort. Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ? Élargir l’assiette revient à dire de ne pas faire reposer le financement uniquement sur les salaires (les prélèvements sur la fiche de paie), mais aussi prélever un petit peu sur d’autres choses pour répartir l’effort.

Concrètement, au lieu de tout financer avec des cotisations/CSG payées sur le travail, la Cour préconise de prendre une petite part sur :

ce que tout le monde consomme (ex : TVA ou petites taxes ciblées sur certains produits) ;

certains revenus du capital (dividendes, intérêts, plus-values) ;

le patrimoine immobilier/terrain (taxes foncières/valeur du sol) ;

la pollution/CO₂ (taxes environnementales)

Quand on dit "bases plus larges et moins évasives", on imagine des choses difficiles à contourner et très répandues (des millions d’achats, d’usages d’énergie, etc.). Résultat : on allège la pression sur les salaires et on stabilise le financement en le répartissant sur plus de monde et plus de types de flux, plutôt que tout faire porter par la fiche de paie.

Diversification des canaux, ensuite. Les pouvoirs publics et les partenaires sociaux sont invités à préciser la part que pourraient prendre des financements privés, collectifs ou individuels, obligatoires ou facultatifs. Oui, c’est une porte entrouverte vers davantage de capitalisation — non pas en substitution brutale, mais comme pilier complémentaire. Autrement dit, cela implique de ne plus financer uniquement le vieillissement via l’argent public classique (impôts/cotisations), mais ajouter d’autres “tuyaux” de financement.

Enfin, diversification des solidarités : l’intragénérationnel pourrait monter en puissance afin d’éviter que "les plus jeunes aient le sentiment d’être sacrifiés pour des générations qui ont déjà fait leur vie", résume Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes.

Réinventer la décennie 60–70 ans

Le rapport parle aussi d'organisation du travail, éducation, et répartition du temps de vie. Trois chantiers émergent. D’abord, relever le taux d’emploi des jeunes, des femmes et des seniors : c’est un gisement de croissance moins conflictuel que la hausse des prélèvements. Ensuite, profiter de la baisse de la démographie scolaire pour repenser les investissements en éducation et dans le supérieur : mieux former, différemment, plutôt que dépenser à l’identique pour moins d’élèves. Enfin, "augmenter la quantité de travail à l’échelle d’une vie". Concrètement, repenser la place des 60–70 ans — formation, aménagements, transitions souples — pour maintenir plus de seniors en emploi, dans de bonnes conditions. Ce n’est ni un slogan, ni une punition : c’est l’un des rares leviers puissants compatibles avec la dignité et l’efficacité selon la Cour.

Que faire, maintenant ?

Pour la Cour : mettre la démographie au cœur du cadrage pluriannuel des finances publiques. Sanctuariser l’investissement utile — éducation, santé préventive, numérique, formation — qui élève la productivité et allège la dépense sociale future. Réviser les incitations au travail des 55–70 ans, avec des parcours flexibles et protecteurs. Élargir intelligemment l’assiette des recettes pour ne pas épuiser le travail. Clarifier la part des financements privés et collectifs dans la dépendance, avec des garanties fortes de transparence et d’équité. Et surtout, mesurer et publier — chaque année — l’écart entre trajectoire démographique et trajectoire budgétaire, pour sortir l’"éléphant" de l’ombre.