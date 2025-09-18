La Federal Trade Commission (FTC) a annoncé jeudi avoir engagé des poursuites contre Live Nation et sa filiale Ticketmaster, accusées d’avoir toléré des pratiques de revente abusive de billets de concerts. Selon l’agence, Ticketmaster, qui contrôle près de 80% de la billetterie primaire des grandes salles américaines, aurait laissé des courtiers dépasser les quotas d’achat fixés par les artistes, permettant ensuite une revente à des prix gonflés.

La FTC estime que cette tolérance équivaut à une collusion destinée à tirer profit des marges réalisées sur la revente aux fans, en violation du droit de la consommation. Cette action judiciaire s’ajoute aux critiques récurrentes visant la domination du groupe sur le marché et la hausse continue des prix des spectacles.

L’affaire accentue la pression réglementaire sur Live Nation, déjà confronté à plusieurs enquêtes fédérales et à des appels à une remise en cause de sa fusion avec Ticketmaster. À Wall Street, le titre du groupe recule de 1,24% ce jeudi à la suite de l’annonce.