La Federal Trade Commission (FTC) américaine examine des plaintes visant la plateforme de télémédecine Hims & Hers, soupçonnée de pratiques trompeuses dans sa publicité et de difficultés imposées aux clients souhaitant annuler leur abonnement, rapporte Bloomberg News en citant des sources proches du dossier.

L’action Hims a reculé de 5% dans les échanges après-Bourse jeudi.

Le groupe n’a pas immédiatement réagi, mais avait déjà indiqué collaborer à une enquête non spécifiée de la FTC, ouverte après une demande d’informations adressée en octobre 2023.

L’autorité américaine de la concurrence mène également des procédures contre Amazon et Uber, accusés de politiques d’abonnement jugées abusives.