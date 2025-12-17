La montagne a un peu accouché d'une souris hier. Le marché attendait beaucoup des données sur l'emploi aux Etats-Unis, qui n'ont pas révélé grand-chose. Au final, c'est la géopolitique qui a fini par faire et défaire les palmarès boursiers : le pétrole et l'armement étaient en berne, laissant un peu de place à la technologie pour se stabiliser. La macroéconomie reviendra vite sur le devant de la scène dès demain avec l'inflation américaine et les taux de la BCE et de la Banque d'Angleterre.

La journée de mardi n'a pas apporté beaucoup d'enseignements aux investisseurs. Les très attendus chiffres de l'emploi aux Etats-Unis ont, comme souvent, rendu un verdict contrasté. Au lieu de forger des certitudes, ils ont maintenu le flou sur la trajectoire économique américaine. D'un côté, le taux de chômage est monté à son plus haut niveau depuis 2021. De l'autre, les créations d'emploi ont été un peu plus vigoureuses que prévu. Les paris sur l'évolution des taux ont peu évolué. La banque centrale américaine continue à faire passer le message qu'il pourrait n'y avoir qu'une seule baisse de taux en 2026 tout en sachant que ce sera probablement deux. Le marché continue à pronostiquer qu'il y en aura deux mais table secrètement sur trois. Et Stephen Miran, le cheval de Troie de Donald Trump au sein de la Fed, rêve qu'il y en ait dix.

Les débats sans fin sur l'évolution des taux entre économistes, politiques, spécialistes, influenceurs et bookmakers ont fait tellement de bruit hier que les valeurs technologiques américaines en ont profité pour progresser discrétos. Le Nasdaq 100 a pu enrayer sa série de trois baisses consécutives en affichant un petit rebond de 0,3%. Le lien de confiance entre les investisseurs et la thématique de l'IA n'est pas restauré, mais la glissade a cessé. La forte baisse du pétrole a toutefois provoqué la baisse du S&P 500 et du Dow Jones, plombés par des reculs parfois spectaculaires de plusieurs compagnies, dont Chevron ou Phillips 66. La baisse des cours de l'or noir, alimentée par les espoirs de paix en Ukraine, a été jugulée cette nuit après que Donald Trump a annoncé un blocus maritime contre les pétroliers du Venezuela. Pour autant, le Brent et le WTI évoluent sur des niveaux nettement inférieurs à leur moyenne récente, sous les 60 USD le baril.

La perspective d'une issue négociée au conflit ukrainien et la chute de l'or noir ont eu de fortes répercussions en Europe. L'indice Stoxx Europe 600 a perdu 0,5%, entraîné dans le rouge par plusieurs poids lourds comme Shell, BP Plc et TotalEnergies côté pétrolières et Airbus, Thales, BAE Systems et Hensoldt dans la défense.

Les regards vont désormais se tourner vers la politique économique américaine, si jamais ils s'en étaient détournés un jour. L'inflation du mois de novembre aux Etats-Unis sera annoncée demain. Les économistes pensent que les prix à la consommation sont en hausse de 3% sur un an, que ce soit pour l'inflation brute ou pour l'inflation de base. Il n'y a pas eu de statistique aussi récente sur ces prix depuis des semaines, pour cause de zizanie liée au shutdown. Donc la donnée est importante pour jauger de l'évolution des taux. Auparavant, Donald Trump aura prononcé une allocution télévisée importante. Elle est prévue ce soir et devrait tourner autour des perspectives économiques. Malmené jusque dans son camp par les déséquilibres provoqués par ses politiques, le président américain veut reprendre en main la narration sur ce sujet. Il a déjà envoyé ses meilleurs prophètes prêcher la bonne parole pour expliquer aux Américains une sorte de théorie du marshmallow : renoncer à la récompense immédiate parce que les lendemains n'en seront que plus prospères. Un exercice politique inconfortable pour l'avatar du résultat instantané. Le contrepoids européen à cette actualité sera fourni par les décisions de la BCE et de la Banque d'Angleterre sur leurs taux respectifs, demain. La première ne devrait rien faire, tandis que le marché pronostique une baisse de taux d'un quart de point pour la seconde.

Côté sociétés, l'IA-sphère espère que les résultats publiés par Micron ce soir vont ranimer la flamme. Les dernières annonces du secteur, notamment Oracle et Broadcom, ne plaident pas en faveur d'une bonne surprise, mais sait-on jamais. D'autant que Micron, avec sa valorisation de constructeur automobile européen, n'est pas le dossier le plus exubérant de la spécialité. L'IA fait encore vibrer les investisseurs, notamment hors des Etats-Unis, comme le prouve la hausse aberrante du fabricant chinois de puces MetaX Integrated Circuits Shanghai lors de son introduction en bourse ce matin. Le titre a pris plus de 700%. De deux choses l'une : soit les introducteurs sont vraiment nuls en valorisation, soit les investisseurs sont suffisamment décérébrés pour payer un prix exorbitant juste pour voir. Vous connaissez la réponse. En tout cas, je crois que je la connais.

Dans un autre registre, l'administration Trump a tiré quelques flèches enflammées sur l'Union européenne et ses projets de taxation des entreprises technologiques américaines. Elle a laissé entendre qu'il pourrait arriver des bricoles aux sociétés du vieux continent qui opèrent sur le sol des Etats-Unis. Le Bureau du représentant américain au Commerce a même cité nommément quelques victimes potentielles : Capgemini, Publicis, DHL, Amadeus, SAP SE, Accenture, Siemens AG, Spotify et même Mistral.

L'apaisement entrevu à Wall Street hier profite aux marchés d'Asie Pacifique, même si certaines places sont scotchées autour de l'équilibre. C'est le cas en Inde, en Australie et à Taiwan. Le Japon est un peu plus enthousiaste (+0,3% pour le Nikkei 225), tandis que la Chine et la Corée du Sud tentent une

Le CAC 40 démarre la séance en hausse de 0,15% à 8 119 points. Le SMI est stable à 13 054 points. Le Bel 20 gagne 0,1% à 5 018 points.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation britannique de novembre et l'indice Ifo allemand de décembre animeront la matinée. L'après-midi sera consacré aux discours de deux membres de la Fed. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Abivax : Leerink Partners reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 115 à 138 USD. Piper Sandler & Co reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 112 à 142 USD.

Admiral Group : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 3950 GBX à 3300 GBX.

AG Group : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 195 SEK à 206 SEK.

: SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 195 SEK à 206 SEK. Arkema : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 70 EUR à 64 EUR.

Ashtead Group : KeyBanc Capital Markets passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 6350 GBX.

Aéroports De Paris : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 125 à 134 EUR.

Clariant : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 8,10 à 7,70 CHF.

DBV Technologies : Cantor Fitzgerald reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 42 à 48 USD. Guggenheim maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 35 à 51 USD. Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 6,50 EUR à 11 EUR.

Eurofins Scientific : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 71,20 à 72,30 EUR.

Generali : UBS passe de restreint à acheter avec un objectif de cours de 40 EUR.

Glencore : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 350 GBX à 480 GBX.

Hochschild Mining : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 460 à 480 GBX.

HSBC Holdings : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 990 GBX à 1240 GBX.

Leroy Seafood : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 48 NOK à 52 NOK.

M&G : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 275 GBX à 290 GBX.

Mowi : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 210 NOK à 260 NOK.

Pernod Ricard : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 80 à 75 EUR. Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 84 à 80 EUR.

Philips : RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 25 EUR.

Phoenix Group Holdings : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 670 GBX à 770 GBX.

Salmar : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 530 NOK à 600 NOK.

Sartorius Stedim Biotech : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 248 à 245 EUR.

Skan Group : Baader Helvea passe à acheter depuis accumuler et réduit l'objectif de cours de 80 CHF à 69 CHF.

Solvay : UBS reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 27 à 28 EUR.

Sonova Holding : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 278 à 256 CHF.

Stmicroelectronics : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 28 à 30 EUR.

Swiss Re : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 150 CHF à 135 CHF.

Talanx : BNP Paribas initie la couverture avec une note neutre et fixe un objectif de cours de 110 EUR.

Tecan Group : Bank Vontobel AG reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 160 à 150 CHF. Bernstein reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 166,80 à 124,10 CHF.

Vitrolife : ABG Sundal Collier reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 210 SEK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Le projet de jet de combat franco-germano-espagnol désormais hautement improbable, selon Reuters.

Pernod Ricard et Trinchero concluent un accord définitif pour la vente des vins mousseux Mumm Napa.

L'Efdoralprin de Sanofi obtient la désignation de médicament orphelin de l'Agence européenne des médicaments.

Eric Vial élu président du conseil d'administration de Crédit Agricole

Vinci enregistre une baisse de son trafic autoroutes en novembre, mais une hausse dans ses aéroports.

Le trafic passagers du groupe Aéroports De Paris en hausse de 5,9% en novembre.

Le conseil d'administration de Bic a coopté Karen Guerra pour remplacer Carole Callebaut Piwnica.

Euroapi anticipe une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires en 2025.

Plastivaloire anticipe une légère baisse de son chiffre d'affaires pour 2025-2026.

Voltalia commence les travaux de construction d'une centrale solaire hybride en Guyane française.

L'essai clinique de DBV Technologies sur son candidat médicament contre l'allergie aux arachides atteint son objectif principal. La société estime que l'examen de mise sur le marché de la FDA pourrait bénéficier d'une revue prioritaire.

Abionyx lance une augmentation de capital de 1,8 MEUR pour continuer jusque fin 2026.

Safe signe un contrat de distribution en Espagne.

Implanet annonce les premières interventions chirurgicales utilisant le système JAZZ en Chine.

Boostheat regroupe 10 000 actions en 1.

Les principales publications du jour : néant… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Barry Callebaut envisagerait de séparer son unité cacao afin de minimiser son exposition aux fluctuations des prix de la matière première, selon Reuters.

Colruyt annonce un EBITDA de 422 millions d'euros pour le premier semestre fiscal.

Vestas remporte une commande de 828 MW pour un grand projet éolien au Brésil.

OPAP et Allwyn ont modifié les conditions de leur regroupement annoncé en octobre, en supprimant l'émission d'actions privilégiées.

Talgo signe un contrat de financement syndiqué pouvant atteindre 770 millions d'euros.

UPM annonce la fermeture définitive de son usine de papier à Ettringen, qui emploie 189 personnes.

Shell relance le processus de vente de ses 37,5% dans la raffinerie allemande PCK Schwedt.

Airtel Africa et SpaceX s'allient pour lancer la connectivité directe Starlink vers les téléphones mobiles en Afrique.

GSK obtient l'autorisation de commercialisation aux Etats-Unis pour un médicament contre l'asthme à prise biannuelle.

Kongsberg rachète le missilier américain Zone 5.

Ferrari boucle son programme de rachat d'actions lancé en 2022 et en initie un nouveau.

Premier Paints annonce que ses actionnaires majoritaires sont en pourparlers avec Xenergi en vue d'acquérir des participations dans la société.

Les principales publications du jour : Ceconomy, ThyssenKrupp Nucera, Integrafin…

D'Amérique du Nord

Warner Bros se préparerait à rejeter la surenchère de Paramount, préférant continuer à recommander l'offre de Netflix, selon le WSJ.

Tesla signe un nouveau record, alors même que la Californie envisagerait de suspendre les ventes de véhicules du groupe s'il ne corrige pas des pratiques commerciales jugées trompeuses sur son assistance à la conduite.

Amazon discute d’un investissement d’au moins 10 milliards de dollars dans OpenAI, sur la base d’une valorisation dépassant 500 milliards de dollars.

Waymo négocierait une levée de plus de 15 milliards de dollars, menée par Alphabet, sur une valorisation proche de 100 milliards de dollars.

Kraft Heinz nomme l'ancien directeur général de Kellogg au poste de PDG pour diriger la scission.

Apple en pourparlers préliminaires avec certains fabricants indiens de puces électroniques pour assembler et conditionner des composants destinés à l'iPhone, révèle l'Economic Times.

Apollo Global envisage la vente d'Atlas Air pour 12 milliards de dollars, selon Bloomberg.

DoorDash teste une application sociale basée sur l'IA pour l'aide à la recherche de restaurants.

Carrier vend Riello au groupe Ariston.

Ecolab finalise l'acquisition de l'activité "eau ultra-pure pour l'électronique" d'Ovivo.

L'armée de l'air américaine va acheter deux Boeing 747-8 pour 400 millions de dollars afin de les utiliser pour la formation et comme pièces de rechange pour la prochaine flotte d'Air Force One.

Medline lève environ 6,3 milliards de dollars lors de la plus importante introduction en bourse de 2025 à Wall Street.

Les principales publications du jour : Micron Technology, Raymond James Financial, General Mills, Jabil…

D'Asie et d'ailleurs

Treasury Wine décroche en bourse après avoir averti sur ses performances annuelles à cause des Etats-Unis et de la Chine.

China Vanke doit soumettre aux créanciers une nouvelle proposition de prolongation de ses obligations pour tenter d’éviter un défaut de paiement.

Luckin Coffee étudie une offre de rachat de Blue Bottle Coffee, filiale de Nestlé, afin de monter en gamme et renforcer son image de marque.

Le titre du fabricant chinois de puces MetaX Integrated Circuits Shanghai a bondi de plus de 700% lors de son entrée en bourse.

Les principales publications du jour : vide…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.