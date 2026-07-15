Les hyperscalers ont pris un pari : celui de dépenser des montants colossaux pour développer leurs infrastructures IA. Si personne n'est certain de la rentabilité de ces investissements, une chose est sûre : il faudra les financer.

Des IPO qui se succèdent, des émissions de dette chaque semaine et des montants qui paraissent de plus en plus vertigineux. La tech américaine s’est lancée dans une grande course au capital.

Cette année, les dépenses d’investissement des quatre principaux hyperscalers devraient s’élever à 725 milliards de dollars. Selon Morgan Stanley, ce chiffre devrait même atteindre 1 000 milliards de dollars l’an prochain.

Et si ces entreprises génèrent énormément de cash, elles ne peuvent néanmoins pas entièrement autofinancer leurs investissements.

Ça se bouscule à Wall Street

Pour répondre aux besoins de financement, la première solution consiste à faire des augmentations de capital, donc à émettre des actions. Et de ce point de vue, 2026 s’annonce comme une année record.

En juin, SpaceX a levé 75 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse. L’entreprise d’Elon Musk est ainsi devenue la plus grosse IPO de l’histoire, en pulvérisant le précédent record de Saudi Aramco en 2019.

Et les investisseurs attendent désormais celles d’OpenAI et d’Anthropic. Deux entreprises dont la valorisation devrait dépasser les 1 000 milliards de dollars.

Vendredi, c’est le sud-coréen SK Hynix qui a levé 28 milliards de dollars, dans le cadre du lancement de sa cotation à Wall Street. En début de semaine, Bloomberg évoquait également une cotation aux Etats-Unis pour son concurrent Samsung, bien que l’entreprise ait ensuite démenti la rumeur.

A cela, il faut ajouter les augmentations de capital. Début juin, Alphabet a ainsi levé 85 milliards de dollars. Quelques jours plus tard, le Financial Times indiquait que Meta envisageait aussi de lever plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Une activité qui fait évidemment les affaires des banques, qui se sont partagées 500 millions de dollars sur l’IPO de SpaceX et 260 millions de dollars sur celle de SK Hynix.

Une frénésie d’émissions qui aura une conséquence très concrète : l’offre de titres sur le marché américain devrait augmenter en 2026, une première depuis 2003. En effet, depuis une vingtaine d’années, l’offre diminuait continuellement, sous l’effet notamment des rachats d’actions.

Un quart de trillion

L’autre façon de se financer, c’est évidemment la dette. De ce point de vue, les entreprises de la tech, historiquement peu endettées, ont des marges de manœuvre. Et elles ne se privent pas pour les utiliser.

Selon un décompte du Wall Street Journal, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Oracle et SpaceX ont émis 244 milliards de dollars de dette en 2026. A titre de comparaison, ces mêmes entreprises avaient levé 108 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2025.

A ce jeu-là, c’est Amazon qui arrive en tête. Selon Bloomberg, Amazon a levé au total 107 milliards de dollars cette année. Et c’est assez logique puisque Amazon a aussi le plan d’investissement le plus agressif, avec 200 milliards de dollars de Capex prévus cette année.

Des montants très importants qui pourraient aussi avoir des effets de bord sur les taux longs américains. En effet, plus de dette émise par les acteurs de la tech, c’est moins de capital disponible pour acheter des Treasuries, et mécaniquement des taux plus élevés pour le gouvernement américain.

Trop de papiers ?

L’une des grandes questions de ces dernières semaines est de savoir si l’appétit du marché va durer dans le temps ou si la fenêtre d’opportunité va se refermer.

Jusqu’ici tout s’est bien passé, mais le marché obligataire semble montrer les premiers signes d’indigestion.

Si on revient à Amazon, la dernière levée de fonds ne s’est pas très bien déroulée. Selon Bloomberg, il y a eu seulement 1.6 fois plus de demande, contre environ 4 fois en moyenne pour des émissions de cette taille, ce qui a conduit Amazon à payer des taux plus élevés.

SpaceX et Nvidia, de leur côté, n’ont pas rencontré de problème à l’émission, mais les obligations ont plongé sur le marché secondaire.

Du côté actions, en revanche, l’engouement est toujours bien présent. L’IPO de SK Hynix à Wall Street, la semaine dernière, a été sept fois sursouscrite, celle de SpaceX le mois dernier, avait attiré 350 milliards de dollars de demande selon Bloomberg, soit plus de 4 fois l’offre.

Et si la réaction sur ces deux marchés semble un peu différente, elle est tout à fait logique. Un investisseur actions a l’espoir de profiter de la hausse d’un titre. Du côté obligataire, l’équation est différente. Le seul objectif est d’être remboursé, il n’y a pas de gains potentiellement illimités à l’arrivée. S’il y a des risques, il faut donc immédiatement des taux plus élevés pour les compenser.