Le baril de pétrole franchit à nouveau la barre des 100 dollars. Les tensions sur les voies d'approvisionnement atteignent un niveau inédit, accentuées par l'annonce des Houthis de fermer le détroit de Bab-el-Mandeb. L'occasion idéale de faire un petit tour d'horizon de comment est construit ce prix.

Comme dans la plupart des salles de marché à travers le monde, consulter le prix du baril est devenu une routine chez Zonebourse. L'occasion idéale de rappeler une réalité : les cours qui défilent sur nos écrans ne sont que des repères. Sur le terrain, le marché du pétrole s'avère infiniment plus complexe.

Pour les néophytes, il faut d'abord briser un mythe. Il n'existe pas un ou deux types de pétrole (comme le Brent et le WTI), mais bien des dizaines. Chacun possède ses spécificités et son prix propre. Faute de pouvoir tous les lister, on les classe en trois grandes familles selon leur degré API (qui mesure si le brut est lourd ou léger par rapport à l'eau) et leur teneur en soufre (un pétrole "doux" en contient peu, un pétrole "acide" en contient beaucoup).

Du pétrole lourd au brut léger : trois catégories sur le marché

En bas de l'échelle se trouve le pétrole lourd et extra-lourd. Epais et souvent très soufré, il exige des raffineries complexes, gourmandes en énergie et en hydrogène. On l'utilise surtout pour fabriquer le fioul lourd des navires de commerce, l'asphalte et le bitume. Les gisements les plus célèbres s'appellent Western Canadian Select (Canada), Maya (Mexique) ou Orinoco belt (Venezuela).

Un cran au-dessus, les pétroles moyens offrent le parfait compromis. Moins visqueux, ils servent en priorité à fabriquer du diesel, du fioul de chauffage et des lubrifiants. Parmi les références majeures : l'Arab Light saoudien et l'Urals russe.

Au sommet du podium trônent les pétroles légers et doux. Très fluides, arborant une robe ambrée à jaune, ils sont les plus simples et les moins chers à raffiner. Idéaux pour produire de l'essence ou du kérosène, ils fournissent aussi la matière première des plastiques, des fibres synthétiques, des détergents et des engrais. C'est sur cette catégorie ultra-prisée que s'appuient les deux stars de nos écrans : le WTI américain et le Brent européen.

Ces bruts légers accompagnent une production mondiale dominée par un trio de tête : les États-Unis en leaders avec environ 13 Mb/j de pétrole brut, suivis par l'Arabie saoudite (9 à 10 Mb/j) et la Russie (9 Mb/j). Pour ceux qui souhaitent explorer cette carte plus en détail, rendez vous ici.

Source - Globalenergymonitor.org

Des indices plus que des prix

Mais d'où viennent ces cours du Brent et du WTI ? Autrefois, les compagnies pétrolières ou l'OPEP fixaient des tarifs administratifs par contrat. L'explosion du nombre de gisements, de traders et de raffineries a vite rendu ce système ingérable. Pour garder le cap, le marché a créé des repères (benchmarks) en retenant trois pétroles ultra-liquides, stables et faciles à livrer : le Brent, le WTI et le Dubaï/Oman (la référence pour les flux vers l'Asie).

Bien qu'ils ne représentent qu’une faible part de la production mondiale, ces trois bruts servent de référence à l'ensemble du marché. Si vous découvrez un gisement dans votre jardin et remplissez un baril de 159 litres, son prix ne sera pas automatiquement celui du Brent. Il sera fixé par rapport à cette référence, avec une décote ou une surcote selon sa qualité, notamment sa densité et sa teneur en soufre, ainsi que son coût de transport.

Qui fixe la valeur de ces écarts ? Des agences de notation spécialisées, comme S&P Global Platts ou Argus Media. Leurs experts analysent le prix réel des cargaisons négociées au Havre, à Singapour ou à Rotterdam, puis publient des grilles de différentiels réactualisées. Pour les plus curieux, voilà à quoi cela peut ressembler.

Crude Oil Market Wire - S&P Global

Quand le pétrole "papier" percute la réalité du terrain

L'avant-veille de l'expiration du contrat WTI de mai 2020, le marché bascule dans le chaos. En plein confinement mondial, la consommation s'effondre. Les traders se retrouvent piégés avec des contrats "papier" dont le règlement exige une livraison physique au hub de Cushing, en Oklahoma.

Problème : à Cushing, les cuves débordent. Contrairement au Brent, qui peut être stocké dans des navires en mer, le WTI est un pétrole enclavé (landlocked). Sans camions-citernes, sans capacités de stockage disponibles et pris en tenaille par le désengagement forcé de certains fonds d'investissement (ETF), les spéculateurs paniquent.

Pour la première fois de l'histoire, le cours s'effondre à 0 USD, puis sombre à -$37,63 le baril. Si ce prix négatif découlait d'un engorgement logistique très localisé, l'image a marqué les esprits : des financiers ont payé près de 38 USD par baril à des spécialistes du stockage pour qu'ils acceptent de les débarrasser de leurs contrats.

Cet épisode illustre le fossé entre la finance et le monde réel. Sur l'ICE de Londres ou le NYMEX de New York, les algorithmes échangent des contrats standardisés pour spéculer. De l'autre côté du miroir, un supertanker transportant des millions de barils réels accumule des dizaines de milliers d'euros de pénalités par jour lorsqu'il reste bloqué au large d'un port.

Le secret des Super Majors pétrolières

On imagine souvent que des géants comme TotalEnergies, BP ou Shell amassent leurs milliards uniquement en pompant du brut ou en vendant du carburant à la pompe. C'est ignorer le moteur secret de leur modèle : le négoce. Dans leur enquête The World for Sale, les journalistes Javier Blas et Jack Farchy racontent comment BP a bâti à Londres, dès les années 1990, ce que Wall Street surnommait "le plus grand hedge fund de la planète adossé à des tuyaux". Tandis que les majors américaines restaient prudentes, les groupes européens ont adossé de véritables géants du trading à leurs infrastructures, comme TOTSA, la filiale de TotalEnergies basée à Genève.

Leur secret ? Un accès privilégié à l'information. Quand un trader guette les rapports hebdomadaires du gouvernement américain pour estimer les stocks, un négociant chez Total ou BP connaît l'état réel du marché grâce aux cuves de ses propres raffineries et à la position de ses navires.

En échangeant chaque jour deux à trois fois plus de pétrole qu'elles n'en produisent, ces compagnies font bien plus qu'évacuer leur brut. Elles achètent celui de leurs concurrents, mélangent les qualités (blending) dans la cale de leurs tankers pour répondre sur mesure aux attentes des raffineurs, et tirent profit de la moindre différence de prix d'un port à l'autre.

L'écran n’est pas le marché

Le pétrole n'a rien d'une exception. Ce décalage entre le cours affiché et la réalité du terrain touche presque tous les marchés de matières premières. C'est le même principe dans l'immobilier : à Paris, le prix moyen au mètre carré donne une tendance globale, mais le montant inscrit sur le chèque chez le notaire correspond rarement à ce chiffre théorique.

Même s'il fait l'impasse sur certains paramètres essentiels, le cours qui défile sur nos écrans reste notre indicateur le plus accessible pour prendre la température du marché, surtout quand les tensions géopolitiques et logistiques s'accumulent.

