Première foncière logistique de France, Argan est partie d'une " feuille blanche " en 2000 pour détenir aujourd'hui une centaine de plateformes totalisant 3,8 millions de m2 " Premium ", soit 5% du marché français. Dans un contexte de refinancement de sa dette et de remontée des coûts de financement, le titre peine à retrouver du souffle après une décennie 2010 portée par la croissance du parc et la baisse des taux d'intérêt. Entretien le Président du Directoire, fils du fondateur du Groupe.

Ronan Le Lan, en quoi 2025 fut une année « exceptionnelle » pour Argan ?

"Nous qualifions 2025 d’année exceptionnelle en raison de la convergence de plusieurs facteurs majeurs. Dans un environnement macroéconomique pourtant peu favorable, Argan a enregistré des performances financières nettement supérieures à ses objectifs initiaux. Les revenus locatifs ont progressé de 7% pour atteindre 212 M€, tandis que le résultat net récurrent a connu une accélération encore plus marquée, en hausse de 13%, à 155 M€, soit 6,0€ par action. Ces résultats illustrent la solidité du modèle économique d’Argan et sa capacité à transformer durablement la croissance de son activité en très bons résultats et en cash-flows.

Parallèlement, Argan a poursuivi une dynamique soutenue de création de valeur patrimoniale. Le patrimoine du Groupe dépasse désormais

4 Md€, en croissance de 4% sur un an, avec un taux d’occupation supérieur à 99% depuis plus de dix ans. Cette performance est d’autant plus remarquable que le taux de vacance national dépasse 6% à fin 2025, soulignant le positionnement différenciant d’Argan sur son marché. Cette trajectoire s’accompagne par ailleurs d’un désendettement continu, matérialisé par la baisse du ratio LTV EPRA à 41% et par un coût moyen de la dette ramené à 2,10%, renforçant encore le profil financier du Groupe.

Enfin, 2025 marque une étape clé sur le plan extra-financier. Argan a déjà atteint plus de 50% de son objectif 2030 de réduction des émissions de CO₂ du Scope 3 énergie par rapport à 2022. Cette trajectoire s’inscrit dans une stratégie ESG reconnue, illustrée par une certification de l’Etat français (entreprises engagées pour la nature) de sa démarche biodiversité et par l’amélioration continue de ses notations extra-financières. La combinaison de performances financières record, d’une structure financière renforcée et d’avancées ESG concrètes et reconnues, explique pleinement pourquoi 2025 s’impose comme une année remarquable pour Argan."

Comment expliquez-vous que le taux d’occupation de vos plateformes logistiques oscille entre 99% et 100% selon les années, contre un taux d’occupation de l’ordre de 93/94% pour vos confrères ?

"Ce niveau d’occupation quasi plein est avant tout le reflet de choix stratégiques assumés, visant à éliminer le risque de loyers non honorés et à entretenir une relation de très grande proximité avec les clients.

Argan développe exclusivement des entrepôts premium pré-loués, assortis de baux à durée ferme longue — neuf ans ou davantage —, et conçus en étroite collaboration avec les locataires afin de répondre précisément à leurs besoins opérationnels. Cette approche sur mesure, sécurisée dès l’origine, permet aux clients de se projeter dans la durée et limite structurellement le risque de vacance, y compris lorsque les conditions de marché se tendent.

Par ailleurs, Argan privilégie le développement d’entrepôts pour des chargeurs disposant de chaînes logistiques matures et robustes, pleinement intégrées à leurs schémas opérationnels. Ces clients représentent 77% des loyers perçus par le Groupe, assurant une grande solidité des revenus locatifs. Lorsque les entrepôts sont loués à des logisticiens, auprès desquels les chargeurs externalisent leurs flux, Argan s’adresse prioritairement à des acteurs multi-clients, ce qui permet de diluer le risque de départ anticipé et de renforcer la résilience du portefeuille.

Cette stratégie est complétée par une gestion intégrée des actifs, avec des équipes de property et d’asset management internes qui rencontrent les clients plusieurs fois par an. Cette proximité opérationnelle favorise une relation de confiance et permet d’identifier très en amont d’éventuels signaux faibles, afin d’anticiper et de maîtriser tout risque de vacance. A fin 2025, la durée ferme résiduelle moyenne des baux est ainsi proche de cinq ans, offrant une forte visibilité sur les revenus.

Enfin, le positionnement d’Argan sur des actifs récents, bien situés et à haute performance environnementale, notamment grâce au déploiement des entrepôts AutOnom®, renforce encore davantage l’attractivité et la liquidité du parc."

Comment envisagez-vous le refinancement obligataire massif qui se profile pour Argan d’ici le 17 novembre prochain ? Quel coût de la dette visez-vous ? Comment jugez-vous la sensibilité d’Argan à une remontée durable des taux d’intérêt ?

"Le refinancement obligataire de 500 M€ arrivant à échéance le 17 novembre prochain représente moins de 30% du stock de dette d’Argan et, s’il est significatif en valeur absolue, il ne constitue pas un refinancement "massif" au regard de la structure financière du Groupe. Cette échéance a par ailleurs été anticipée de longue date, avec la mise en place d’un prêt relais de type bridge-to-bond de 500 M€, disponible jusqu’en novembre 2027, complété par des lignes de crédit revolving non tirées, portées en un an de 300 M€ à 400 M€. Ce dispositif confère à Argan une large flexibilité de 900 M€ et lui permet d’aborder cette opération avec sérénité, en choisissant la fenêtre d’émission la plus opportune.

Dans un environnement de marché plus exigeant qu’en 2021, le coût de la nouvelle dette obligataire pourrait avoisiner 3,5%, à comparer au coupon de 1% de l’émission arrivant à échéance en 2026. Dans cette hypothèse, le coût moyen de la dette du Groupe passerait d’environ

2,10% aujourd’hui à près de 3% fin 2026, un niveau compatible avec le maintien d’une forte génération de résultat net récurrent et un objectif de stabilité du résultat net récurrent par action autour de 6€ en 2026.

La sensibilité d’Argan à une remontée durable des taux d’intérêt demeure ainsi limitée. Près de 70% de la dette, essentiellement hypothécaire, est quasi exclusivement à taux fixe ou couverte, tandis que le niveau d’endettement poursuit sa baisse. Combinée à la croissance régulière des revenus locatifs, cette structure financière offre un amortisseur solide et confère au Groupe une résilience élevée, y compris dans un contexte de taux durablement plus élevés."

Compte tenu de ce refinancement, de votre levier d’endettement (8,5x l’Ebitda), du plan d’investissement "d’envergure" et de la stabilité du RNPG, comment faut-il interpréter le versement d’un dividende en hausse significative cette année ?

"Le relèvement du dividende doit avant tout être interprété comme un signal clair de confiance dans la solidité et la visibilité du modèle d’Argan. Comme nous l’avons indiqué, le Groupe a engagé un désendettement progressif et continu, avec un ratio de dette nette sur EBITDA ramené à 8,5x et un EPRA LTV abaissé à 41%, contre respectivement 11x et près de 50% à fin 2023.

Cette amélioration significative résulte notamment de l’amortissement régulier de la dette hypothécaire, à hauteur d’environ 90 M€ par an, sans recours à de nouvelles sources de dette depuis fin 2023. Fort de cette solide structure financière, Argan entend privilégier à l’avenir des financements à remboursement in fine, libérant ainsi des capacités de trésorerie qui serviront à la fois à accroître le rythme de développement — avec un objectif d’environ 150 M€ d’investissements annuels à partir de 2027 — et à renforcer le retour à l’actionnaire, via un dividende appelé à progresser chaque année.

Cette articulation entre accélération de la croissance et augmentation du rendement pour les actionnaires vise à renforcer durablement l’attractivité du titre Argan."

Quelle est votre vision du marché français de la logistique et d’Argan à horizon 10-15 ans ? A quel horizon et comment envisagez-vous un développement international ?

" À horizon 10 à 15 ans, nous demeurons très confiants dans le marché français de la logistique, porté par des tendances structurelles puissantes : le positionnement géographique central de la France au cœur des flux européens, l’accès facilité à une énergie décarbonée, la poursuite de la réorganisation des chaînes d’approvisionnement, l’essor durable du e-commerce, ainsi que le renforcement des exigences environnementales. Ce sont autant de facteurs qui favorisent naturellement le développement d’entrepôts récents et à haute performance, tels que ceux déployés par Argan sous le label AutOnom®.

Dans ce contexte, Argan dispose d’atouts solides pour accompagner la croissance de ses clients en France, actuels comme futurs. Le Groupe bénéficie notamment d’une réserve foncière constructible de 750 000 m², offrant plusieurs années de développement organique, tout en capitalisant sur une maîtrise fine du marché français, de ses acteurs et de son cadre réglementaire. Etre un acteur français implanté en France constitue aussi un véritable avantage compétitif, notamment dans les relations avec les collectivités locales, qui reconnaissent l’expertise et le savoir-faire de nos équipes sur le terrain.

Le développement international ne constitue donc pas un axe stratégique à ce stade. Non par manque d’opportunités, mais par choix de discipline et d’efficacité. Se déployer à l’étranger implique souvent de dupliquer, voire de multiplier les équipes, pour gérer des environnements réglementaires et opérationnels complexes, là où Argan fonctionne aujourd’hui avec une structure volontairement agile d’une trentaine de collaborateurs. Notre priorité reste ainsi de créer durablement de la valeur en France, sur un marché que nous connaissons intimement et où notre modèle demeure pleinement pertinent sur le long terme."

Photo credits: ARGAN