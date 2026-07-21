Il existe bel et bien un moyen de gagner à tous les coups sur les marchés, mais il est quasi inaccessible aux particuliers. Certaines firmes en ont fait leur marque de fabrique, déclenchant une guerre de la vitesse à coups de milliards et de lois de la physique.

Pour la plupart des épargnants, les marchés financiers ressemblent à une promesse : celle de faire fructifier son capital, voire de faire fortune. Une réalité s'impose pourtant à tout investisseur : pour espérer gagner, il faut accepter de perdre.

Mais imaginez un instant qu’il soit possible de gagner à tous les coups. Une telle affirmation évoque d'emblée les fausses promesses de certains influenceurs de la finance. Pourtant, ce scénario existe bel et bien, même s'il ne nous est pas accessible. Bienvenue dans l'univers du trading haute fréquence. Le principe ? Déployer des algorithmes ultra-rapides et des infrastructures de pointe capables d'exécuter des millions d'opérations à la seconde. L'objectif est de capter d'infimes écarts de prix sur les marchés, de manière quasi instantanée, avant que le reste du monde n'ait le temps de réagir.

En 2014, la société Virtu Financial illustre de manière spectaculaire la puissance de ce modèle. Lors de son projet d’introduction en bourse, l’entreprise dépose son document réglementaire (S-1) auprès de la SEC. Une ligne produit l’effet d’une bombe à Wall Street : entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013, soit 1 278 jours de cotation, Virtu a enregistré des gains pendant 1 277 jours. En clair, l'entreprise a généré du profit quotidiennement pendant cinq ans, à une seule journée près.

Répartition des gains - Virtu Financial - S-1

Cet épisode a marqué les esprits, et la mécanique reste d'une efficacité redoutable. En 2022, alors que la tempête secouait les marchés (le S&P 500 chutait de 20% et le secteur technologique de plus de 30%), Citadel Securities observait la panique générale tout en alignant des centaines de jours de gains, engrangeant au passage plusieurs milliards de dollars.

Derrière cette apparente facilité se cache un défi logistique et technique colossal. Au-delà du développement des algorithmes, l'élément décisif repose sur un paramètre clé : la vitesse d'acheminement des ordres.

Dans cette course, la victoire ou la défaite se joue à quelques microsecondes près. Il ne faut pas oublier que les marchés financiers s'appuient sur des infrastructures physiques bien réelles. Le Nasdaq est hébergé à Carteret, dans le New Jersey ; le NYSE à Mahwah, dans le même Etat. Pour ces sociétés, réduire au strict minimum le temps de trajet de l'information jusqu'à ces serveurs est crucial. Une guerre de la vitesse silencieuse se livre ainsi depuis des années. Pour en saisir l'ampleur, il suffit de se pencher sur l'histoire de Spread Networks, une entreprise qui a littéralement traversé des montagnes pour tracer la ligne la plus droite possible.

L’intuition de Dan Spivey

L'histoire commence avec Dan Spivey, un ancien trader et investisseur basé à Jackson, dans le Mississippi. A l'époque, il étudie les mécanismes d'arbitrage entre les deux plus grands centres financiers américains : le CME à Chicago, où se négocient les contrats à terme sur le S&P 500, le pétrole ou l'or, et le Nasdaq et le NYSE dans le New Jersey, où s'échangent les actions classiques. Dès qu'une information tombe à Chicago, les cours des actions doivent s'ajuster instantanément sur la Côte Est.

Pour relier ces deux pôles, les données empruntent alors les câbles de fibre optique des géants des télécoms. Conçus pour rationaliser les coûts, ces réseaux longent les autoroutes et les voies ferrées. Résultat : un parcours d'environ 1 600 km pour un temps de trajet de 16 millisecondes.

Cartographie du réseau ultra-basse latence Alpha Platform (CFN Services / Apcela)

L'ancien trader prend alors une carte et trace une ligne parfaitement droite entre les deux points : la distance réelle n'est que de 1 327 km. Le constat est sans appel : la finance américaine utilise 270 km de câbles en trop. Surtout, Spivey comprend qu'il est possible de passer sous la barre des 14 millisecondes et d'offrir 2 ms d'avance sur tout le marché. De quoi rafler la mise avant tout le monde.

Le projet est lancé. Spivey s'associe à l'ancien PDG de Netscape et lève 300 MUSD. Mais le véritable défi n'est pas financier, il est stratégique : préserver un secret absolu. Si un concurrent ou un géant du trading découvrait le chantier, il pourrait déployer un câble parallèle ou racheter un terrain clé pour bloquer le tracé. Spivey crée donc une société écran, Spread Networks, et applique une discipline digne de la guerre froide. Les sous-traitants creusent sans connaître le but des travaux, le tracé est saucissonné en sections locales et aucun ingénieur n'a accès à la carte globale.

Il faut ensuite traverser les communes, les parcs nationaux, les rivières et les propriétés privées. Pour les propriétaires réticents, de généreux chèques débloquent la situation. Les Appalaches, elles, ne négocient pas : il aura fallu utiliser des foreuses minières au diamant pour creuser une tranchée de 90 cm de profondeur sur des centaines de kilomètres. Un chantier colossal de près de 300 millions de dollars.

En 2010, le câble est enfin raccordé et le premier signal envoyé de Carteret à Aurora. Le verdict tombe : 13,3 millisecondes. Spivey vient de gagner 2,7 millisecondes sur le temps de communication de la finance mondiale, un abîme pour les algorithmes.

Vient l'heure de la rentabilisation. Spread Networks vend la vitesse pure au prix fort : 14 millions de dollars par client, un tarif accessible uniquement aux firmes les plus fortunées. En quelques mois, l'investissement de 300 millions de dollars est amorti. Pendant près de deux ans, le monopole reste total.

Mais à Wall Street, aucun avantage ne dure éternellement. A peine trois ans après la mise en service du câble, une nouvelle technologie fait son apparition : les ondes radio haute fréquence. En installant un réseau de pylônes et d'antennes paraboliques en ligne droite, les données se propagent dans l'air plus vite que dans le verre de la fibre optique. Dès 2013, le temps de trajet passe sous la barre des 9 millisecondes. Du jour au lendemain, le câble à 300 millions de dollars devient obsolète pour le trading haute fréquence.

La physique poussée dans ses retranchements

Depuis cette avancée, la vitesse de transmission des données entre les marchés se heurte aux limites de la physique. La bataille s'est donc déplacée. Plutôt que d'accélérer le voyage de l'information, les sociétés de trading haute fréquence cherchent désormais à optimiser le temps d'exécution des ordres.

Dans les années 2010, un programme mettait quelques microsecondes à tourner ; la compétition se joue aujourd'hui à la nanoseconde. Les acteurs majeurs n'utilisent plus de code logiciel classique : ils gravent leurs algorithmes directement dans la matière de puces électroniques sur mesure, les FPGA (Field-Programmable Gate Arrays). L'algorithme devient ainsi un composant matériel, ce qui réduit encore les délais.

Le revirement le plus marquant reste toutefois la riposte des Bourses elles-mêmes. Face à des pratiques perçues par de nombreux investisseurs institutionnels comme une forme de piraterie moderne, certains régulateurs et marchés ont créé des "ralentisseurs artificiels". C'est le cas de la Bourse américaine IEX, qui fait obligatoirement transiter tous les ordres d'achat par une bobine de 61 km de fibre optique dissimulée dans un carton de ses datacenters.

Ce détour impose un délai forcé de 350 microsecondes à l'ensemble des acteurs, remettant tout le monde sur un pied d'égalité. Ce dispositif reste néanmoins minoritaire : les plus grands marchés mondiaux préfèrent continuer à facturer des millions de dollars aux mastodontes du trading pour leur permettre d'installer leurs serveurs au plus près des moteurs d'exécution.

Comment en profiter ?

Quoi qu'il en soit, cet affrontement reste réservé aux géants du secteur. A moins de disposer de plusieurs milliards de dollars, aucun particulier ne peut espérer rivaliser avec eux. Pour les investisseurs désireux de s'exposer à ce modèle économique, certaines de ces entreprises sont néanmoins cotées en Bourse :

Virtu Financial : la référence américaine du secteur, reconnue pour son profil "anti-crise". Plus les marchés s'agitent et paniquent, plus son volume de transactions augmente. Un point de vigilance sur la volatilité du titre.

Flow Traders : l'alternative européenne basée à Amsterdam. Spécialisée dans les ETF, cette société présente l'avantage d'être éligible au PEA.