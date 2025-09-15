Longtemps sous-estimés, les producteurs de puces mémoires sont aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Les investisseurs scrutent de près ce secteur stratégique, hésitant encore sur l'identité du futur grand gagnant de cette bataille.

En juillet dernier, nous évoquions déjà les 20 entreprises les mieux placées pour répondre aux besoins de l’intelligence artificielle. Parmi elles : Samsung, SK Hynix et Micron, les trois acteurs majeurs de la technologie High Bandwidth Memory (HBM) 4. Si vous souhaitez en découvrir les détails techniques, notre précédent papier y est consacré, mais une chose est sûre : le marché a décidé de se tourner massivement vers cette technologie. Résultat, les actions de ces trois fabricants affichent des performances remarquables ces derniers jours.

SK Hynix et Micron se trouvent actuellement sur leurs plus hauts historiques respectifs, tandis que Samsung Electronics, après une phase plus timide, reprend une trajectoire haussière solide. Reste que tous ne sortiront pas vainqueurs : il y aura un leader incontesté, et la question est de savoir qui prendra l’avantage.

Pour l’heure, SK Hynix et Samsung ont tous deux annoncé des tests concluants de leurs puces avec Nvidia, avec des résultats très encourageants en matière de vitesse. SK Hynix bénéficie d’un atout de taille : il est fournisseur attitré de Nvidia depuis 2018. Mais Samsung, pour la première fois, semble disposer d’une technologie potentiellement plus avancée, selon William Beavington, analyste chez Jefferies reconnu dans le secteur des semi-conducteurs.

Micron, en revanche, apparaît en retrait d’un point de vue technologique. Le fabricant américain mise avant tout sur l’efficacité énergétique, un choix salué en théorie mais qui, selon les analystes, se heurte à une réalité : vitesse et efficacité ont une corrélation négative. Résultat, l’offre de Micron paraît moins attractive pour répondre aux besoins immédiats de l’IA.