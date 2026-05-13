Le conflit en Iran permet à la Chine de s'afficher en pôle de stabilité, face à une Amérique imprévisible.

Un peu plus de 6 mois après leur dernière rencontre en Corée du Sud, la guerre en Iran sera l’un des sujets au centre du sommet entre Donald Trump et Xi Jinping.

Le sommet était initialement prévu du 31 mars au 2 avril, mais a été reporté à la demande des Américains. En repoussant la rencontre à la mi-mai, Donald Trump espérait sans doute arriver en position plus favorable.

Mais si un cessez-le-feu a été conclu début avril, les négociations entre l’Iran et les Etats-Unis sont dans l’impasse et le détroit d’Ormuz est toujours fermé. Selon NBC News, les Etats-Unis pourraient même lancer une nouvelle opération militaire ("Marteau de fer") si le cessez-le-feu était rompu. Lundi, Donald Trump a décrit le cessez le feu comme étant "sous assistance respiratoire".

La semaine dernière, le ministre des affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a rencontré son homologue chinois à Pékin. La Chine est de fait un allié de l’Iran. C’est notamment le principal acheteur de son pétrole. C’est aussi un important soutien diplomatique. Et selon le Financial Times, l’Iran aurait même acheté un satellite espion chinois en 2024, qui lui aurait permis de conduire des frappes sur des bases américaines en mars.

Compte tenu de la position de la Chine, Donald Trump pourrait être tenté de demander à Xi Jinping de faire pression sur l’Iran pour obtenir davantage de concessions du régime iranien. Mais son "ami Emmanuel (Macron)" pourrait sans doute lui dire qu’il ne faut pas trop en attendre du président chinois. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le président français s’est rendu plusieurs fois à Pékin, pour demander à la Chine de faire pression sur la Russie. Sans succès.

La Chine ne veut pas apparaître comme une partie prenante au conflit. Sa diplomatie se contente d’appeler à une réouverture du détroit d’Ormuz. Les Chinois veulent ménager leurs relations avec les deux parties et in fine apparaître comme un pôle de stabilité, face à une Amérique imprévisible.

Et la Chine n’a pas eu besoin de faire grand-chose pour cela. Depuis un an, Donald Trump a mis à mal le commerce mondial avec ses droits de douane, brutalisé ses alliés, enlevé le dirigeant d’un pays et enfin lancé une opération militaire qui a abouti à la plus grave crise énergétique de l’histoire, selon le patron de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE).

La Chine a peut-être même intérêt à ce que les Etats-Unis s’enlisent dans ce conflit. Début avril, The Economist reprenait en une cette phrase de Napoléon "n’interrompez jamais votre ennemi lorsqu’il est en train de faire une erreur" pour décrire la position de la Chine dans ce conflit. En effet, la guerre en Iran affaiblit Donald Trump en interne, tout en créant des dissensions entre les Etats-Unis et ses alliés.

L’opération "Epic Fury" a également sérieusement entamé les stocks de munitions de l’armée américaine, ce qui affaiblit sa capacité dissuasive. Et ce alors que la Chine revendique la souveraineté sur l’ile de Taïwan et n’exclut pas le recours à la force pour procéder à la "réunification".

Enfin, la Chine a montré sa capacité de résilience face à la crise énergétique, grâce au charbon, aux renouvelables, et à d’importantes réserves stratégiques de pétrole. Celles-ci sont estimées à 1.4 milliard de barils. A titre de comparaison, les réserves stratégiques américaines sont actuellement de 384 millions de barils. La guerre en Iran accélère aussi la transition énergétique, ce qui bénéficie à la Chine, leader dans les batteries, les voitures électriques, ou encore les panneaux photovoltaïques.