Depuis un mois, les prix de l'énergie ont plongé, permettant ainsi d'écarter les pires scénarios inflationnistes. Mais les investisseurs s'attendent à une Fed plus hawkish.

Il y a quatre mois, les Etats-Unis et Israël lançaient leur offensive contre l’Iran, entraînant une flambée des prix de l’énergie et un repricing des attentes pour les banques centrales.

Les investisseurs s’attendaient à des baisses de taux en début d’année. Le débat a immédiatement changé de nature, pour porter sur les hausses de taux. La BCE est passée à l’action il y a deux semaines et la Fed pourrait bien suivre.

Depuis un mois, les marchés semblent se préparer à une Fed plus hawkish. Hier, Bank of America a indiqué s’attendre à trois hausses de taux de la Fed en 2026, soit le pari le plus agressif à Wall Street. La semaine dernière, c’est Deutsche Bank qui annonçait s’attendre à deux hausses de taux : la première en septembre et la seconde en décembre.

Si la plupart des courtiers anticipent toujours un statu quo, cette tendance à miser sur plus de resserrement de la Fed paraît surprenante. En effet, les prix du pétrole ont plongé depuis un mois, à mesure que la sortie de crise s’est dessinée au Moyen-Orient.

Sur un mois, le baril de WTI perd 24%, quand le Brent perd 25%. Une chute des cours qui permet d’écarter les scénarios les plus défavorables pour l’inflation.

Un nouveau shérif en ville

Si les investisseurs parient malgré tout sur une Fed plus hawkish, c’est parce que celle-ci se montre plus ferme.

L’arrivée de Kevin Warsh à la tête de l’institution a marqué un tournant. Pour son premier meeting, la semaine dernière, le nouveau patron de la Fed a sorti son costume de faucon.

Son premier passage à la Fed, de 2006 à 2011, lui avait collé cette étiquette. Mais ces déclarations des derniers mois avaient jeté le doute. Il semble finalement qu’il ait joué la colombe pour plaire à Donald Trump.

"Nous avons la capacité et l’engagement nécessaires pour atteindre notre objectif de stabilité des prix", a affirmé Warsh lors de sa conférence de presse. "C’est exactement ce que nous allons faire". En réaction, les taux à 2 ans ont bondi à leur plus haut niveau en un an.

La semaine dernière, la Fed a supprimé le biais dovish de son communiqué. En effet, jusqu’ici, la Fed signalait que son prochain mouvement serait une baisse de taux. Désormais, il n’y a plus d’indication sur la nature du prochain mouvement. Mais le débat porte bel et bien sur une hausse de taux. Neuf membres du FOMC (sur 19) anticipent une hausse de taux cette année.

Une économie américaine solide

Si la Fed regarde toujours du côté des hausses de taux, c’est aussi parce que l’inflation n’est pas qu’un sujet énergétique. L’économie américaine reste très dynamique, ce qui peut générer des pressions inflationnistes.

Si l’année 2025 a marqué un ralentissement, les chiffres du début d’année indiquent plutôt un rebond de l’activité.

En mai, l’économie américaine a créé 172 000 emplois. C’était bien plus que les 85 000 attendus par le consensus. En 2025, l’économie américaine a créé seulement 15 000 emplois en moyenne chaque mois. Ce chiffre est remonté à 114 000 sur les 5 premiers mois de l’année.

L’économie américaine bénéficie non seulement des baisses d’impôts de Donald Trump, mais aussi du boom de l’IA, qui dope l’activité et génère de puissants effets richesse (avec l’envolée des marchés financiers).

Fin 2025, la Fed a baissé ses taux de 75 points de base. Des baisses de taux présentées comme de la "gestion des risques", alors que la Fed s’inquiétait d’un ralentissement du marché de l’emploi.

L’idée derrière le call de Bank of America est donc d’effacer ces baisses de taux, puisqu’il ne semble plus vraiment qu’il y ait de risque sur le marché de l’emploi.